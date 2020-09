Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat faptul că declarația pe proprie răspundere a părinților pentru trimiterea copiilor la școală a fost eliminată, urmând ca triajul să se facă observațional.

”Începând cu 15 mai am mers pe drumul revenirii la o activitate cvasi normală. Explicam atunci că avem condiții pentru anumite relaxări. Am avut o creștere a numărului de cazuri. 1 septembrie vine cu o nouă serie de relaxări, se redeschid restaurantele, cinematografele, dar cel mai important se redeschid școlile. Guvernul are această misiune de a asigura începerea anului școlar în condiții de siguranță, dar acesta trebuie să fie un efort comun. Decalogul trebuie respectat: distanțare, dezinfectare, purtarea măștii.

Am plecat de la premisa că toți suntem de acord că procesul de învățământ trebuie să înceapă. Dacă respectăm regulile, aceea creștere a numărului de cazuri, riscul asumat, poate fi acoperit.

Pe 7 septembrie va fi prezentată situația fiecărei școli. Pe 10 septembrie, consiliile de administrație trebuie să comunice în ce mod au decis să înceapă școala. Scenariile prezentate acum 2 săptămâni sunt valabile și acum. Trebuie să fie respectată distanțarea, este nevoie de culoare de siguranță pentru toți elevii și o diferențiere a programului pentru clasele primare.

Nu va mai exista aceea declarație pe proprie răspundere, urmând ca fiecare dintre noi să avem răspunderea proprie a triajului observațional. ”, a spus Nelu Tătaru.