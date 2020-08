Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Baia Mare, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest si Ministerul

Lucrărilor publice Dezvoltarii si administratiei sunt semnatarii contractului de finantare pentru implementarea

proiectului Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte in Municipiul Baia Mare — CF 2, cod SMIS 117262, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor,

Operatiunea A-Cladiri rezidentiale

Obiectivul general: Cresterea eficientei energetice a unui numér de 5 blocuri de locuinte, situate in Baia Mare la

adresele: Bd. Unirii bl. 7; Str. Agriculturii bl. 10; Str. Avram lancu bl. 17; Bd. Bucuresti bl. 8 scdrile ABC + Bd. Unirii bl. 6 scara D si Str. Ana Ipatescu bl. 2 – total de 209 locuinte.

Principalele lucrari care se vor efectua sunt: izolarea termica a fatadelor – parte opacé si parte vitrata;

termohidroizolarea terasei sau termoizolarea planseului peste ultimul nivel si repararea / realizarea de sarpante, in functie de situatia actuala a fiecdrui bloc; izolarea termica a planseului peste subsol depinzand de specificul imobilului;

inlocuirea lifturilor vechi cu lifturi moderne, unde este cazul; inchiderea balcoanelor acolo unde acest lucru este necesar;

inlocuirea corpurilor de iluminat din spatiile comune cu unele cu eficienta ridicata si durata mare de viata precm si

inlocuirea circuitelor electrice din spatiile comune.

Lucrarile vor fi realizate din materiale de calitate superioara si cu tehnologii actuale. Acestea vor conduce la eliminarea reparatiilor curente pentru o lunga perioada de timp, ceea ce reprezinta economii importante pentru locatarii / proprietarii acestor imobile reabilitate termic.

Se propun solutii prietenoase cu mediul inconjurator, prin utilizarea de materiale care nu intretin arderea, inclusiv

realizarea unor bariere anti-incendiu pe fatadele cladirilor, prin montarea unor centuri perimetrale din vata bazaltica la partea inferioara a fiecdrui nivel, integrate in termosistemul propus.

Municipiul Baia Mare, impreuna cu executantul lucrarilor vor asigura durabilitatea investitiei pe o perioada de cel putin 5 ani de la finalizarea lucrdrilor, iar responsabile cu mentinerea in bund stare a investitiei realizate vor asociatiile de proprietari.

Prin realizarea obiectivelor proiectului – reducerea consumului de energie si a gazelor cu efect de sera — se va obtine un impact pozitiv asupra mediului inconjurator, se va imbunatati confortul termic din locuinte, se va reduce costul energiei necesare pentru incalzire.

Totodata, proiectul de reabilitare termica a celor cinci imobile vizeaza si reabilitarea imaginii cladirilor, a imaginii

urbane, cu rezultat in cresterea atractivitatii locale, pentru a se urmari un aspect urban innoit uniform, calitativ vizual si atractiv.

Valoarea totala a proiectului: 8.496.608, 28 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala: 4.077.969,71 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 719.641,72 lei

Valoarea contributiei eligibile a Municipiului Baia Mare: 3.198.407,63 lei

Valoarea contributiei neeligibile: 500.589,22 lei

Perioada de implementare a proiectului este 04.01.2014 – 31.10.2021

Dr. ec. Cătălin Cherecheş, Primarul Municipiului Baia Mare