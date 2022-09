Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a efectuat în cadrul comandamentelor de vacanţă din vara acestui an peste 3.000 de acţiuni de control şi a aplicat amenzi de aproape 17 milioane de lei, conform unui comunicat al instituţiei.

Astfel, în sezonul estival echipele de comisari ANPC au realizat 3.217 acţiuni de control, pentru neregulile constatate fiind aplicate 2.520 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 16,9 milioane lei şi 3.226 avertismente. De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de 1,35 milioane de lei şi oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficienţelor, pentru 340 de unităţi.

„Nu ne mândrim cu sancţiunile aplicate. Am fi mândri dacă ţara noastră ar fi promovată la adevărata ei valoare. Avem de pregătit sezonul de iarnă şi sper ca, măcar în ceasul al 12-lea, să se înţeleagă că ne dorim să aşezăm lucrurile pe un făgaş normal. Turismul depinde de calitatea serviciilor! Nu noi distrugem turismul, ci nesimţirea”, a declarat Horia Constantinescu, preşedintele ANPC.

În sezonul estival 2022, pe lângă structura tradiţională de control, dedicată litoralului Mării Negre şi Deltel Dunării, ANPC a derulat, în premieră, activităţi de control în cadrul a încă patru structuri similare, dedicate perioadei de vacanţă de vară 2022. Acestea au fost: Comandamentul Munte, care a verificat operatorii economici care activează în industria ospitalităţii din zonele Valea Prahovei, Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita;- Comandamentul Moldova-Bucovina, care a verificat operatorii economici care activează în industria ospitalităţii din zonele Neamţ, Suceava, Iaşi; Comandamentul Maramureş, care a verificat operatorii economici care activează în industria ospitalităţii din zonele Valea Izei, Săpânţa, Sighetu Marmaţiei; Comandamentul Mehedinţi, care a verificat operatorii economici care activează în industria ospitalităţii din zonele Băile Herculane, Clisura Dunării.

În ceea ce priveşte doar activitatea Comandamentului Litoral, tradiţional pentru Autoritate, faţă de acelaşi sezon al anului 2019, numărul acţiunilor de control a crescut de două ori şi jumătate, au fost aplicate de trei ori mai multe sancţiuni, iar amenzile contravenţionale au crescut de 3,7 ori, în 2022.

Printre cele mai frecvente abateri constatate de comisarii ANPC în această perioadă se află:

comercializarea unor produse alimentare expirate;

modificarea stării termice a produselor alimentare;

utilizarea unor condiţii de depozitare neconforme;

lipsa informării cu privire la alergeni şi ingrediente care pot cauza alergii sau intoleranţe, în lista meniu;

comercializarea unor produse alimentare cu caracteristici organoleptice modificate;

utilizarea unor cântare fără a avea buletine de verficare metrologică;

folosirea unor materii prime fără elemente de identificare şi a unor legume-fructe, fără a fi indicată ţara de origine şi calitatea acestora;

utilizarea unor ustensile de bucătărie neprofesionale;

nerespectarea vecinătăţii produselor alimentare în spaţiile frigorifice;

depozitarea unor produse alimentare sau băuturi direct pe paviment;

depozitarea/comercializare unor produse alimentare şi preparate fară elemente de identificare-caracterizare, fără preţuri pe unitatea de măsură;

folosirea unor spaţii de depozitare şi a unor spaţii frigorifice insalubre (cu rugină în cantitate foarte mare, cu chederele prezentând pete de mucegai, scurgeri de lichide, praf, resturi alimentare), cu strat gros de gheaţă, în zona de congelare; nerespectarea regimului temperaturii de păstrare a preparatelor calde/reci;

folosirea, la preparare a altor produse decât cele menţionate în meniu (şprot vândut pe post de hamsie, înlocuitori pentru brânză, frişcă etc.), fără ca acest lucru să fie adus la cunoştinţa consumatorilor;

comercializarea unor ouă fără a avea precizată data limită de consum;

utilizarea la bucătărie a unor echipamente neigienizate, vase emailate, ciobite, cu pete de rugină sau a bureţilor din sârmă;

utilizarea la bar a unor echipamente neigienizate, a veselei şi paielor de servire neprotejate de praf sau insecte;

lipsa afişării preţurilor/unitate de măsură/monedă;

comercializarea unor produse fără documente de provenienţă sau existenţa unor pardoseli şi mobilier insalubre, degradate, neigienizate, cu depuneri de resturi menajere.

De asemenea, inspectorii de la protecţia consumatorilor au constatat, în urma controalelor, necompletarea la zi a graficelor de schimb al uleiului de prăjire, nerespectarea regimului promoţiilor (comercializarea unor produse la promoţie, deşi aceasta era încheiată), prestarea serviciilor de alimentaţie publică fără conexiune la apă curentă, deficienţe de curăţenie în camerele destinate cazării şi pe căile de acces către acestea, existenţa în camerele destinate cazării a unor plăci de faianţă sparte, cu infiltraţii în tavan sau prize desprinse, existenţa în camerele de cazare a mobilierului deteriorat, utilizarea unor lenjerii de pat neigienizate, în spaţiile de cazare, având prezente fire de păr, comercializarea unor jucării notificate în sistemul RAPEX ca fiind periculoase, existenţa unor locuri de joacă fără a avea afişat, la loc vizibil avertismentele instrucţiunile de folosire, greutatea maximă admisă pentru fiecare instalaţie etc, lipsa autorizaţiei de funcţionare etc.

