Cercetăşia prin toate activităţile, majoritatea petrecute în natură, contribuie la formarea, educarea, conştientizarea copiilor şi a tinerilor că responsabilităţile vieţii încep de la o vârstă fragedă, iar credinţa stă la baza acestei formări, a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, pr. Angel Zareczki, coordonator al biroului pastoral eparhial din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureş, prezent la deschiderea noului an educativ al „Asociaţiei Cercetaşii Munţilor”.

„Crecetăşia este un mijloc de educaţie formală, o formă de a trăi viaţa reală la vârste mai mici în care copiii şi tinerii îşi preiau responsabilităţi de mici şi ca într-o familie unul este bucătarul, unul este topograf, unul este liturgist, unul este constructor. (…) Fiecare are sarcini pentru care se pregăteşte şi competenţele dobândite le pune în serviciul celorlalţi. Astfel, aceşti copii şi tineri devin foarte responsabili, învaţă să aibă abilităţi de comunicare, socializare, cer ajutorul şi se implică. Nu puteţi să vă imaginaţi un copil de opt ani, zece ani, doisprezece ani, cât de mult se implică în a învăţa ca să dăruiască la alţii. Este o şcoală a vieţii ! Este o şcoală care se petrece in natură! Şcoala este natura. Asta e cumva în avantajul nostru în această perioadă complicată, pentru că, activităţile având loc în natură, iar în natură ai loc total pentru a te putea desfăşura şi a putea în acelaşi timp să păstrezi şi distanţa necesară pentru a nu-l pune în pericol pe celălalt din perspectiva unei posibile infecţii cu coronavirus”, a declarat pr. Angel Zareczki.

Preotul greco-catolic a subliniat că mereu situaţiile de criză au contribuit la dezvoltarea calităţilor umane, iar în cazul copiilor şi al tinerilor, educaţia şi formarea primită va fi mult mai folositoare.

„În aceste situaţii, să zicem de criză, totdeauna au creat noi ocazii de dezvoltare a oamenilor şi de fraternizare, de a deveni mai responsabili, mai uniţi, mai fraterni, mai buni şi pentru noi aceşti aproape 200 de copii şi tineri, şefi, lideri, pe care i-aţi văzut, sunt tinerii care vor învăţa cu siguranţă, mai ales în această situaţie complicată care va mai dura. Cred că vor învăţa, poate mai mult decât celelalte generaţii, să găsească soluţii, să fie uniţi între ei, să fie fraterni, să îşi pună la dispoziţia altora calităţile, să-şi dezvolte calităţile şi această metodă de educaţie, cercetăşia, înfiinţată în 1907 de lord Robert Baden Powell, care a avut această genialitate de a da copiilor responsabilităţi”, a spus pr. Angel Zareczki.

Conform acestuia, noul an educativ cercetăşesc va fi unul provocator, descoperitor de noi soluţii pe fondul pandemiei, însă mereu desfăşurat sub umbrela credinţei şi a ideii că lumea trebuie să fie mult mai bună de la o generaţie la alta.

„Va fi un an (2020-2021 n.red.) în care copiii se vor ajuta şi vor avea la finalul acestui an şi acestei perioade dificile mult mai multe abilităţi, competenţe şi forme de a fi pozitive decât, cred eu, cei din anii trecuţi, pentru că situaţiile grele întotdeauna îi întăresc pe oameni şi provoacă la noi soluţii. Noi, având în acelaşi timp şi un punct extern, fiind o asociaţie de cercetaşi cu valenţe şi valori fundamental umane şi fundamental creştine, credem în Dumnezeu. Ne rugăm, dar fără a fi bigoţi, punem şi valorile spirituale în centrul formării omului. Credem noi, omul complet, omul care se descoperă continuu pe el însuşi şi se formează continuu pe el însuşi, primeşte formare continuă de la lumea înconjurătoare, de la natura care este creată de Dumnezeu, în aşa fel încât după aceea să pună umărul şi să lase lumea mai bună decât am găsit-o, ştiind că în centru este întotdeauna binele, frumosul, adevărul, binele sufletesc, binele omului şi al omenirii”, a arătat pr. Angel Zareczki.

Deschiderea noului an cercetăşesc a avut loc sâmbătă în Parcul Tineretului din municipiul Baia Mare, unde au fost prezenţi peste 200 de copii şi tineri, unii însoţiţi de părinţi, iar în cursul aceleiaşi zile au participat la prima tabără de pregătire din zona Măgura.