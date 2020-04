„DSP a făcut o muncă importantă şi are de făcut în continuare. Am găsit personal insuficient care nu a putut face faţă anchetelor epidemiologice, dar nici deciziilor luate pe moment. Sunt oameni puţini şi facem eforturi pentru a angaja oameni noi. Vom scoate 1000 de posturi la concurs. Alte 1000 de persoane vor fi angajate în serviciul de ambulanţă. Am luat o serie de măsuri şi vor urma şi altele. La Suceava lucrurile incep să intre pe făgașul normal. Am cerut noului secretar de stat Paul Oprea să rămână în localitate și să coordoneze echipele. Deja în această dimineață am anunțat că au fost refăcute circuitele în tot spitalul. Mâine va începe testarea pentru tot personalul medical. Cine va fi apt de muncă va începe să lucreze”, a spus Nelu Tătaru.