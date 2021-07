Andreea, o tânără româncă stabilită în Germania, a fost pe punctul de a fi vândută unor traficanți de carne vie, chiar dintr-un studio de casting, unde a mers să dea probă pentru un film.

După ani de zile de consiliere psihologică, Andreea, o tânără româncă stabilită în Germania şi-a aşternut povestea într-un film.

A fost pe punctul de a fi vândută unor traficanţi de carne vie chiar dintr-un studio de casting.

Venise, împreună cu alte actriţe, să dea probe pentru un film, numai că totul s-a dovedit a fi un paravan pentru traficul de persoane. Urma, în realitate, să fie trimisă în străinătate pentru prostituţie, iar colegele ei ar fi fost abuzate sexual de cei care se prezentau ca fiind producători.

”Pe mine m-au închis într-o cameră, o cameră cu uşi din sticlă, mari, mi-au dat alcool să beau. Era o cameră, dar care avea peretele din faţă complet din sticlă. Aşa am văzut tot ce s-a întâmplat, am auzit totul.

Producătorii s-au dezbrăcat, erau total goi. Producătorul a avut direct contact sexual, pe un scaun, cu celelalte două actriţe. Le-a dat să bea multe pahare de alcool şi după aceea le-a dezbrăcat. Fetele erau în stare de şoc, într-un fel, pentru că ei le-au atins peste tot, le-au dezbrăcat”, a povestit Andreea, încă traumatizată de experiența trăită.

S-a negociat virginitatea Andreei la un ”casting” pentru un film

Totul s-a petrecut chiar în fața ei, iar ea urma să fie vândută unui bărbat din străinătate.

”Ne-a pus live video pe mine şi pe producătoare cu o persoană necunoscută. Avea ochelari de soare la ochi. Avea intenţia să mă cumpere pe mine ca virgină şi persoana era din străinătate, nu era din România.

M-a pus şi pe mine să zic „Hello”, să zic câteva cuvinte. M-a ameninţat în continuare că eu sunt de acum a lor, să mă comport ca şi când aş avea 18 ani, îmi făcea complimente că deja am forme, deci nu arăt ca o adolescentă și că mă pregătesc pe mine pentru piaţa internaţională.

Am înţeles, desigur, că nu e vorba de actorie, era vorba despre mine. Am avut o frică foarte mare pentru că am realizat că eram aproape de a fi vândută pe piaţa de carne vie”, a mai povestit Andreea.

Mama și fratele său au salvat-o

Norocul ei a fost că mama și fratele său au mers împreună cu ea la casting și ei au fost cei care și-au dat seama că ceva nu este în regulă, moment în care au chemat poliția.

”Mama mea şi fratele meu care s-au întâlnit, au înţeles că ceva este necurat pentru că nimeni nu a mai dat un semnal, nimeni nu a mai răspuns. Ei au chemat direct poliţia.

A bătut mama foarte tare la uşă, bătea cu pumnii în uşă ca ei să mă lase afară, să deschidă uşa. Fix când am ieşit afară pe uşă, a intrat imediat poliţia în clădire”, a povestiti Andreea.

Povestea dramatică trăită de Andreea s-a ales cu o clasare, aşa cum se întâmplă şi în multe alte cazuri în care victimele demonstrează cu greu traumele prin care au trecut sau, de teamă, îşi retrag mărturiile.