Andrea Petkovic este marea câștigătoare a turneului Winners Open WTA250, după o victorie binemeritată! Ea a învins-o în finală pe Mayar Sherif (6-1, 6-1), cucerind al șaptelea trofeu WTA din carieră. Andrea a fost singura jucătoare de la Cluj care a reușit să depășească defensiva lui Mayar Sherif și a demonstrat că este pregătită să revină în cercul câștigătoarelor de turnee importante.

Andrea Petkovic: Mă simt atât de fericită, s-au întâmplat atât de multe lucruri în acești 6 ani (n.r. de la ultimul trofeu câștigat). Eram gata să mă retrag, aproape că m-am retras. Am început cinci noi locuri de muncă, așa că acum mă întorc la ceea ce îmi place cel mai mult, tenisul, și să câștig este cel mai frumos sentiment. Sunt cea mai fericită persoană acum. A fost cu adevărat uimitor, singurul lucru pe care îl regret e că nu am ajuns aici mai devreme, pentru că atunci aș fi avut câteva zile să văd câteva locuri înainte să încep să joc meciuri și apoi să trebuiască să mă odihnesc. Este singurul lucru pentru care mă simt tristă. În rest, am avut cea mai bună săptămână; toți oamenii au fost atât de prietenoși și ne-au întâmpinat cu brațele deschise. Oriunde am fost, toată lumea a fost atât de prietenoasă, publicul a fost uimitor, mai ales după ce am jucat atât de multe luni fără public, a fost ca o gură de aer proaspăt și de oxigen pentru un jucător de tenis, așa că am o mulțime de amintiri minunate pe care le voi prețui veșnic în inima mea.

Chiar dacă a pierdut finala, Mayar Sherif a înregistrat la Cluj premieră după premieră: primul sfert de finală WTA, prima semifinală WTA, prima finală WTA, devenind prima jucătoare din Egipt calificată într-o finală de acest nivel. Iar de săptămâna viitoare Mayar va intra, în premieră, în top 100 WTA.

Mayar Sherif: Înseamnă foarte mult pentru mine, încerc mereu să mă depășesc, astfel încât ca jucătoarele tinere de acasă și toți de acasă care au un vis să creadă că pot reuși. A fost o săptămână bună, dar cu un final dezamăgitor. E însă un rezultat pentru care am luptat cu tot ce-am avut, cu toată inima și tot efortul mental, și din păcate am ajuns azi epuizată mental. Andrea a făcut o săptămână grozavă, a jucat incredibil. Dar sunt fericită pentru cum m-am prezentat la acest turneu, sper că i-am făcut pe toți cei de acasă mândri. Am muncit mult pe plan mental, am văzut acest turneu ca pe o oportunitate. Din aceste înfrângeri grele înveți cel mai mult.

Winners Open WTA250 a avut loc în 1-8 august la Winners Sports Club. Turneul a fost organizat în mai puțin de 3 luni și a presupus o adevărată desfășurare de forțe.

Patrick Ciorcilă, director Winners Open WTA250: Vreau să mulțumesc tuturor, și sponsorilor evenimentului. Fără voi nu aveam cum să aducem un eveniment cu costuri atât de mari aici la Cluj. Mulțumesc arbitrilor de linie, copiilor de mingi, tuturor celor care au fost alături de noi!

Giulia Orlandi, WTA Vice President on site operations: Aș vrea să mulțumesc organizatorilor și întregii echipe. Ați reușit să organizați un eveniment excepțional în doar 8 săptămâni. Cu siguranță vă meritați locul în calendarul WTA.

La finalul turneului, oficialii Women’s Tennis Association au anunțat că acordă Clujului oportunitatea de a avea un nou turneu WTA care va avea loc în luna octombrie, pe suprafață hard.