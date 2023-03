Andrea Compagno a fost convocat la echipa națională a Italiei! Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a făcut anunțul în această seară.

La o zi după ce vârful în vârstă de 26 de ani a reușit să marcheze o „dublă” în poarta celor de la Petrolul Ploiești, oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că pe adresa de mail a clubului a venit o înștiințare din partea Federației Italiene de Fotbal.

Valeriu Argăseală a fost cel care l-a anunțat pe Mihai Stoica de această veste în cursul zilei de vineri. Compagno se află pe lista preliminară a lui Roberto Mancini pentru partidele cu Anglia (23 martie) și Malta (26 martie).

„Mi se întâmplă rar să mă emoționez, noroc că am scris ce vreau să zic. Avem un jucător la naționala campioană europeană en-titre, Compagno la naționala Italiei. Andrea are o sârguință cum rar am văzut.

M-a sunat Argăseală și mi-a zis: «Te-au uitat pe mail? Compagno a fost convcat la națională». Am zis că mă ia la mișto. Prima dată m-am gândit la care națională, că el nu e român.

Nu am avut niciun jucător convocat la o națională de nivelul ăsta”, a spus MM Stoica.