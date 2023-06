In perioada 20 iunie – 21 iulie 2023, furnizorii de servicii de telefonie interesati pot solicita ANCOM alocarea numarului national scurt pentru servicii armonizate cu caracter social 116016, numar destinat serviciului „Linie de asistenta telefonica pentru victimele violentei impotriva femeilor”.

Serviciul furnizat prin intermediul acestui numar – cu acelasi format in toate statele membre ale Uniunii Europene – trebuie sa fie disponibil la nivel national si sa ofere victimelor violentei impotriva femeilor posibilitatea de a solicita asistenta si sprijin, de a fi informate in legatura cu drepturile lor si cu modalitatile de exercitare a acestor drepturi, precum si de a fi indrumate catre institutiile relevante.

Numarul se poate aloca unui singur furnizor de servicii de telefonie care trebuie sa demonstreze ca este capabil sa asigure furnizarea si implementarea serviciului respectiv. In acest scop, odata cu depunerea cererii, furnizorul de servicii de telefonie trebuie sa transmita o serie de documente care sa ateste capacitatea de furnizare a serviciului (de exemplu un antecontract incheiat cu un furnizor de servicii cu caracter social). In cazul in care ANCOM primeste solicitari din partea mai multor furnizori, alocarea se face pe baza unei grile de punctaj care evalueaza capacitatea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social de a asigura implementarea serviciului pentru care este alocat numarul si de a asigura respectarea conditiilor specifice de utilizare a numarului 116016, capacitatea conexiunii oferite, gradul potential de accesibilitate a serviciului armonizat cu caracter social, precum si experienta solicitantilor in implementarea numerelor nationale scurte si termenul de activare a numarului.