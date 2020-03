Anchetă la Moisei după ce la înmormântarea soacrei unei angajate a Primăriei din localitate au participat zeci de localnici deși Ordonanțele Militare interzic acest lucru.

Localnicii îl acuză pe primar că aplică legea cu dublă măsură și ar fi închis ochii la alaiul cu care moarta a fost dusă la groapă, dar în alte cazuri ar fi aplicat strict prevederile legale interzicând un număar mai mare de 8 participanți. Primarul se disculpă și a postat pe Facebook o expicație puerilă, tardivă și lipsită de sens.

„Referitor la evenimentul nefericit petrecut duminică, 29.03.2020, în localitatea noastră, prezentat în presa județeană și adus în atenția autorităților, permiteți-mi să fac câteva clarificări.

Primul aspect și cel mai important – am observat că mi se aduc acuzații, atât mie personal cât și Primăriei Moisei, total nejustificate. De la prima Ordonanță Militară, având în vedere starea mea de sănătate, am respectat indicațiile medicilor și ale autorităților, autoizolându-mă la domiciliu. De aici, am avut mai mult timp să mă ocup de tot ceea ce înseamnă proiecte la nivel de comună, discutând cu firmele de consultanță sau alți factori implicați, iar munca „de teren” a fost, conform legii, transferată viceprimarului, fără a-l învinovăți pe el sau pe altcineva. Eu nu am avut cunoștință de ce se întamplă, atâta tot.