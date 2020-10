Guvernele statelor europene organizau adevărate licitații doar-doar ca marfa să ajungă în țările lor.

„Telefoanele sunau practic din toată țara și plângeau la telefon pentru că nu au materiale anti-COVID. Noi practic nu am avut casă, n-am avut masă, n-am avut nimic, am stat, am dormit pe acolo, ne-am spălat la chiuvetă, am mâncat de pe unde am apucat. Cam asta a îmsemnat Unifarmul, nu exista zi, noapte, nu exista șef, subordonat, nu exista subaltern, eram toți la fel.

Veneau TIR-uri cu marfă și plecau TIR-uri cu marfă”, dezvăluie sub protecția anonimatului un angajat al Companiei Naționale Unifarm. Acesta a ales să-și protejeze identitatea pentru că mai nou compania statului s-a transformat într-un sistem obscur în care cine nu respectă regulile absurde, impuse cu forța, pleacă.

„A început să o ia la vale în sensul că au început să cam stopeze importurile de medicamente, au început să apară presiuni, a început să se schimbe conducerea și odată cu conducerea și cei care erau pe lângă, au început presiunile asupra oamenilor, oamenii nu au rezistat, alții au plecat. După părerea mea este o concediere mascată ceea ce se întâmplă acum la Unifarm, lucru care poate fi dovedit prin atâția oameni care au plecat”, a mai spus același angajat Unifarm.

Iar acum Unifarmul este aproape mort. Culmea e că în depozitele sale zac niște cantități uriașe de materiale de protecție împotriva coronavirusului. Documentele, care deocamdată sunt ținute departe de ochii publicului, arată ce conțin conțin stocurile de marfă.

Sunt munți de materiale pe care noua conducere, dar și oamenii din vârful sistemului sanitar și cei de la conducerea țării par să le fi trecut deja la pierderi.

