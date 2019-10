Sorina Matei spune că Dan Barna a spus ”numai minciuni” și explică fiecare afirmație a candidatului USR la alegerile prezidențiale.

„Domnul Barna numai minciuni a spus la tvr.

*A spus ca toate proiectele au funcționat 3 ani( 20 de proiecte= 35 milioane euro) beneficiarii au fost fericiti, și-au încasat salariile. Fals. Oamenii au plecat in urma scandalurilor și nenumăratelor sesizări făcute, unii n-au stat decât 1 an acolo, au plecat înainte sa se termine chiar proiectul, nu sustenabilitatea, numai fericiti nu sunt, își caută și acum dreptatea de 5 ani, erau mereu câțiva “vulnerabili” pusi in geam, restul erau prieteni și amici, rude, pile ale lui Barna care și-au tras coco gras. Afacerile au eșuat.

*A spus ca afacerile le-a creat competitive. Fals. Din start afacerile nu erau făcute sa devină competitive ci sa atragă fonduri mari gratie oamenilor cu handicap- categoria ținta a acestor proiecte- pe care i-a pus in vitrina și i-a lăsat pe drumuri înainte sa se închidă proiectele. Afacerile erau cu circuit închis, ca centrul foto care genera pliante nu pentru piata, ci pentru evenimentele in house ale consiliului Judetean, structura publica, coordonator in proiect, partener in afaceri cu Barna. Același Consiliu Judetean care era interesat ca oamenii cu handicap sa depună zilnic nene rapoarte de activitate, ca sa-și traga smecherii banii, sa arate ca oamenii cu handicap au activitate, muncesc pe bune. Oamenii cu handicap pusi in vitrina se ocupau zilnic sa scrie rapoarte de rahat, nu sa genereze activități și produse care sa fie competitive pe piata libera.

*A spus ca nu au fost sesizări. Fals. Au fost chiar denunțuri depuse la DNA pe fraude și licitatii trucate confirmate chiar de firme. “Licitațiile” erau doar pe hârtie, nu in realitate. Din trei firme pe hârtie, doar 1 se prezenta in realitate- firma partenera de ani in contracte cu dedicație cu CJ si instituțiile de forța, firma evident declarată câștigătoare. Prețurile au fost mult supraevaluate ca apoi prețurile uriașe sa le treacă ei pe hârtie și sa-și traga tot ei banii grași de la UE. Câștiga și smecherul cu firma, și coordonatorii proiectelor iar fraierii cu handicap nu primeau nici măcar echipamentele. Deci cu ce sa lucreze și pe ce sa lucreze ca sa devină “competitivi”, domn Barna?

*A spus ca proiectele au fost verificate pe bune de autoritățile de management, Bruxelles etc. Fals. Verificările sunt făcute așa cum se știe doar pe faptul dacă se pupă datele din hârțogării. Nimeni nu verifica dacă in realitate serviciile, dacă implementarea se face cu adevărat. Totul e de forma și birocratic și de suprafața.

*A spus ca e supărat ca familia dansului a fost expusă de presa. Fals. Chiar domnul Barna și-a băgat/ expus sora in afacerea pe croitorie- și ea eșuată, sora nu e persoana vulnerabila iar soția dansului a fost 9 ani administrator in firma dansului, când dansul era acționar in firma. Familia domnului Barna n-a băgat-o presa cu forța in afacerile domnului Barna cu coco europeni, ci a băgat-o chiar dansul.

*Toti beneficiarii proiectelor lui Barna, oamenii vulnerabili, care au beneficiat 4–5 ani!!!!!! de salarii și de “o viața mai buna și beneficiază și pe mai departe” sunt “fericiti” prin munca “noastră”. Adică a domnului Barna, a prietenilor, partenerilor, pilelor și rudelor domnului Barna care toti au câștigat coco gras pe nefericirea altora, generând un alt sir lung si îndelungat de nefericiri.

Pe bune, domn Barna? Va auziți ce spuneti?!?!”, a transmis Sorina Matei, pe pagina personală de Facebook.