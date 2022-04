Inspectorul școlar general al județului Maramureș, Anca-Minodora Costin-Hendea, inspector școlar general al ISJ Maramureș, a fost numită secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial în 26 aprilie.

,,Mulțumesc Premierului pentru încredere și, desigur, colegilor mei din conducerea PNL Maramureș care m-au susținut pentru a ocupa funcția de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Încrederea tuturor mă onorează și mă determină să îmi folosesc întreaga experiență în îndeplinirea atribuțiilor pe care le voi avea la minister. Sunt multe proiecte care vizează politicile de tineret, susținerea familiilor și, cu siguranță, vom reuși să le implementăm, așa cum s-a angajat întreaga echipă guvernamentală.

La capătul celor aproape 2 ani și jumătate de mandat la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, le mulțumesc în mod special colegilor mei din Inspectorat, alături de care am muncit intens și am depășit provocări neașteptate, precum pandemia sau războiul din vecinătatea județului nostru. Am început împreună multe proiecte importante pentru dezvoltarea și modernizarea educației maramureșene și am convingerea că acestea vor continua, spre binele elevilor, prin respectarea legalității și a interesului superior al elevilor”, a scris, pe Facebook, Anca-Minodora Costin-Hendea.