In PNL se pregateste o frauda de proportii. Echipa “Superman” face tot posibilul ca cei care vor vota sa fie in numar cat mai mare dintre ai lor. PNL e in prag de rupere. Scenariile incep sa se contureze tot mai clar. Un partid nou in jurul lui Ludovic Orban sau va fi preluat ALDE? Lupta este despre a fi sau a nu mai fi PNL! O spunea chiar ieri presedintele Ludovic Orban. In oras se vorbeste ca Iohannis a batut palma cu PSD si imediat dupa 25 septembrie, motiunea va fi votata si SuperCatu va deveni istorie. Nu numai la Guvern, ci si la partid! Se stie si numele premierului pe care PNL il va avansa. Desi punctajele de partid de la PSD spun ca isi doresc alegeri anticipate, totul e doar praf in ochi. Se mai implica astazi serviciile secrete in lupta politica? O intrebare cheie la care nu s a mai cautat raspuns de ceva vreme.

Continuam astazi portretele celor din echipa “Superman”. Mara Mares, Gheorghe Pecingina si Ionel Bogdan. Trei tineri liberali cu viitor “stralucit”. Am zis liberali? Domnul avocat Pecingina a trecut pe la vreo 5 partide, dar ce mai conteaza cand seful si prietenul sau Dan Valceanu e fost pesedist de frunte? Ce ii recomanda pe acestia sa fie vârful?. Pe Mara Mares o recomanda familia sau relatia apropiata cu Valceanu? Pe Ionel Bogdan il recomanda relatia fin-nas cu omul de incredere al lui Klaus Iohannis? Asta il va recomanda si pentru locul pe care astazi il ocupa Eduard Helvig? Jocuri grele in culisele politicii romanesti si doar la noi le puteti deslusi! Credeati ca I preocupa cum isi vor plati romanii facturile? Ghinion, cum ar spune Iohannis!

Anca Alexandrescu, jurnalist