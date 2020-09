Analiştii financiari estimează deprecierea leului până la un curs mediu de 4,97 lei/euro în următoarele 12 luni, în timp ce rata anticipată a inflaţiei va înregistra o valoare medie de 2,94%, potrivit Asociatiei CFA Society, conform Mediafax.

Datele colectate de CFA arată că, pentru orizontul de 6 luni, majoritatea analiştilor incluşi în sondajul lunar anticipează un curs de 4,88 lei/euro.

“Un procent de 90% dintre participanti anticipează o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuală, neexistand nicio opinie de apreciere a leului. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8886, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9777, in conditiile in care anticipatiile individuale au variat intre 4,8500 si 5,1500. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2021/septembrie 2020) a inregistrat o valoare medie de 2,94%”, spun analiştii CFA.