Ana Maria Tănasie, extrema stângă a echipei de handbal feminin CS Minaur Baia Mare, este noul ambasador Blachotrapez Romania! Palmaresul tinerei de 25 de ani este unul impresionant și include o Cupă a României, o Supercupă a României și o medalie de bronz la Campionatul Mondial din Danemarca.

Handbalista a devenit ambasador al Blachotrapez deoarece s-a identificat cu valorile companiei: „Tot ce înseamnă să fii un sportiv – serios, puternic – înseamnă și Blachotrapez. M-am regăsit în povestea lor, în ceea ce înseamnă ei. M-am văzut pe mine cum am crescut de la an la an, cum am muncit de la an la an, așa cum și ei au muncit pentru a crește pe piața din România. Simt că Blachotrapez este formată dintr-o echipă extrem de puternică și serioasă și mă bucur pentru acest parteneriat.”

De altfel, colaborarea cu producătorul de sisteme de acoperișuri o motivează să devină o sportivă și mai bună. „Sunt o fată ambițioasă, iar acest parteneriat îmi dă și mai multă putere să muncesc. Dacă acești oameni au crezut în mine, trebuie să fiu la același nivel cu ei, trebuie să îi fac mândri de mine!”, explică tânăra.

Pasiune din familie

Când iubești cu adevărat ceea ce faci, nimic nu te poate opri să ajungi în punctul în care îți dorești să fii. Dar până acolo ai de-a face cu un drum plin de obstacole, pe care îl poți parcurge doar dacă ai parte de o voce care-ți spune să continui să mergi, o voce care să te susțină, să te încurajeze…

… sau să te provoace cu întrebarea: „De ce nu încerci și tu?”

Asta s-a întâmplat în cazul Anei care, copil fiind, mergea la antrenamentele de handbal ale surorii sale mai mari și se juca cu mingea pe marginea sălii, așteptând-o răbdătoare. Antrenoarea de handbal a surorii sale a remarcat-o, i-a simțit potențialul și i-a adresat întrebarea de mai sus, încurajând-o să se alăture grupei mai mici de copii. „Am stat pe gânduri, după care m-am dus o dată, dar m-am lăsat o săptămână. Mi s-a părut că nu-mi place. Ne învăța începutul, adică să facem dribbling, să alergăm. Mie îmi plăcea să mă joc cum se jucau fetele mari!”, povestește ea. Din fericire, spiritul competitiv al Anei era remarcabil încă de la vârsta de 12 ani, motiv pentru care, în momentul în care a auzit că o colegă de clasă urma și ea aceste antrenamente, s-a răzgândit și a decis că nu se poate lăsa mai prejos. Oferindu-i o a doua șansă handbalului și avansând cu antrenamentele, s-a îndrăgostit de acest sport și și-a dat seama că nu voia doar să joace: voia să câștige.

Încă de mică, avea încredere în propriile forțe și nu se lăsa bătută ușor, lucru pe care l-a învățat de la tatăl ei: „Indiferent de ce trebuia să fac, tatăl meu tot timpul spunea nu trebuie să te lași, tu poți, tu poți mai mult decât oricine. Mi-a întipărit asta în minte.”

Mentalitate de luptător

După doi ani de handbal la Hunedoara, Ana Maria a ajuns la lotul de cadeți și a fost chemată la Centrul Național de Excelență din Râmnicu Vâlcea. Să plece de acasă la o vârstă atât de tânără a fost un șoc care a maturizat-o și i-a construit o voință de fier. „Asta mi-am dorit, asta trebuie să fac”.

După ce a împlinit vârsta de 18 ani, Ana Maria a jucat la mai multe cluburi sportive, iar în prezent face parte din echipa CS Minaur Baia Mare. Handbalul este un sport cu însemnătate mare pentru băimăreni, iar energia publicului din tribune contează foarte mult pentru un sportiv, după cum spune și Ana Maria: „Oamenii sunt foarte buni psihologi. Sunt oameni cu care ai ce vorbi când ieși de la un meci, fie că e bun sau mai puțin bun. Îți întind mâna și-ți spun: Hai, la meciul următor va fi mai bine.”

Pe lângă motivația pe care o simte datorită oamenilor care cred în ea, forța Anei vine din psihic, din mentalitatea de luptătoare pe care și-a însușit-o, dar și din suflet, din fericirea pe care o trăiește de fiecare dată când câștigă un meci sau un titlu important. Și, desigur, din dorința de a transforma un vis în realitate: „Cred că în timp, cu experiență și cu muncă, pot să ajung și cea mai bună extremă – și pentru asta muncesc în fiecare zi, la asta visez, pentru asta am un stil de viață extrem de ordonat și pot să spun că asta este provocarea pentru care lupt atât de mult.”

După ce își va îndeplini acest vis vor urma și altele, mai mici și mai mari, ce nu țin de handbal. Deschiderea unei săli de fitness, absolvirea facultății de Drept, petrecerea a cât mai multor weekend-uri împreună cu familia, poate chiar mai mult timp de citit dimineața, înainte de orice. Există o carte pe care Ana Maria o recomandă oricărui sportiv sau oricărui om care muncește pentru ceea ce-și dorește: Dincolo de vârf, de Zig Ziglar, „o carte pe care am citit-o de mai multe ori, nu doar o singură dată, o carte care tot timpul mi-a dat putere înainte de meciuri.”

Un lucru este sigur: indiferent de sursa de motivație, pe Ana Maria o vom vedea întotdeauna luptând. Pentru visul ei, pentru cei care o susțin, pentru frumusețea unui meci reușit de handbal. Este o onoare să fii ambasadorul Blachotrapez!