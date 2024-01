Când ne întoarcem privirea în urmă, inimile noastre vibrează de emoții puternice. Anul 2023 a reprezentat pentru noi o călătorie cu totul deosebită. Cu aceeași pasiune și devotament care ne caracterizează, am străbătut acest an cu realizări ce au lăsat amprente adânci și momente cu adevărat speciale. Este o poveste a dedicării noastre colective și a fiecărui efort depus, iar fiecare reușită a contribuit la frumusețea și unicitatea acestui capitol din istoria organizației noastre.

Asociația Liga Studenților „Pintea Viteazul” Baia Mare este singura organizație studențească din Maramureș. Misiunea noastră este să apărăm, să reprezentăm și să promovăm drepturile și interesele studenților din Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

În acești 18 ani plini de angajament și pasiune, membrii noștri au fost veritabili arhitecți ai schimbărilor în comunitatea studențească. Cu fiecare zi și fiecare inițiativă, am adus o contribuție semnificativă la pulsul vibrant al vieții de student și am asigurat că fiecare acțiune a noastră atinge standardul cel mai înalt de excelență. Este o călătorie despre care suntem mândri, o poveste scrisă cu inimile noastre și cu fiecare pas făcut în slujba studenților și a calității educației.

Un capitol deosebit, plin de emoții, prietenii, proiecte, activități, evenimente, reprezentare, inovație, cooperare, dezvoltare și oameni deosebiți, fără de care toate aceste lucruri nu s-ar fi putut realiza.

De-a lungul întregului an, am derulat campania LSPV Te Informează, prin intermediul căreia ne-am concentrat asupra studenților din cadrul CUNBM, oferindu-le informații esențiale și benefice referitoare la viața academică.

Anul a început cu lansarea proiectului Campania de informare, în cadrul căruia au fost evidențiate drepturile și obligațiile studenților în timpul sesiunii.

La fel ca și în anii precedenți, la finalul sesiunii, LSPV a coordonat și a promovat Evaluarea Cadrelor Didactice. Scopul acestui demers este de a evalua, în mod complet anonim și obiectiv, prestația didactică pe durata semestrului.

LSPV s-a alăturat campaniei UNDER 21 printr-un parteneriat cu Neversea și Untold, campanie prin care studenții cu vârsta sub de 21 de ani au putut beneficia de diferite pachete promoționale în cadrul celor două festivale renumite.

Un proiect semnificativ pentru noi este Nord Universitar, prin care oferim sprijin elevilor cu informații detaliate despre oferta educațională din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Suntem încântați să anunțăm că am ajuns la 44 de licee din Maramureș și județele învecinate. Știm cât de important este să ai ghidare și sprijin atunci când iei decizii importante pentru viitor. Ne bucurăm să fim alături de acești tineri în drumul lor către învățământul superior și să contribuim la succesul lor academic.

Între 6 și 9 aprilie, membri ai Biroului de Conducere al LSPV au luat parte la Adunarea Generală Ordinară ANOSR, care a avut loc în Cluj-Napoca. În cadrul acestui eveniment, reprezentanți ai studenților din întreaga țară s-au implicat în sesiuni formale pentru a discuta teme de interes pentru comunitatea studențească.

În luna mai, am experimentat o emoție aparte odată cu celebrarea celor 18 ani de activitate ai organizației noastre. În acești ani plini de trăiri, persoanele implicate în LSPV au lăsat amprente semnificative în comunitatea studențească din Baia Mare. Prin dedicarea lor, au reușit să creeze un sprijin esențial pentru studenții din cadrul CUNBM, însoțindu-i pe tot parcursul studenției.

Tot în luna mai am demarat proiectul Quick Quiz – ediția III, prin care studenții din cadrul CUNBM au avut oportunitatea de a-și testa cultura generală. Această etapă a adus pentru prima oară concurenții față în față, finala acestui concurs având loc în sediul QwertyKey, ceea ce a însemnat o oportunitate deosebită pentru LSPV.

În semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023, am încurajat studenții să dea șah-mat sesiunii prin cunoașterea drepturilor și obligațiilor acestora, având ca sprijin Campania de informare.

Cu scopul de a continua promovarea Evaluării Cadrelor Didactice, LSPV a inițiat un giveaway. În cadrul acestuia, au fost oferite 5 kit-uri UTCN, fiecare echipate cu un tricou, o sacoșă, un pix și un termos, toate personalizate cu logo-ul UTCN.

În plină vară, ne-am bucurat să fim prezenți la festivitățile de încheiere a anului universitar din cadrul fiecărei facultăți. Am fost alături de studenții absolvenți, am împărtășit clipe de bucurie, le-am transmis gânduri călduroase de final și le-am urat succes în toate experiențele ce le vor marca viitorul.

Dacă e vară, atunci e FOSR! În perioada 10-21 august, am participat la Forumul Organizațiilor Studențești din România, cel mai amplu eveniment studențesc național organizat de ANOSR. Am participat la diferite sesiuni de formare, am propus amendamente pentru noul Cod al Drepturilor și Obligațiilor Studentului și am susținut delegatul LSPV pentru candidatura sa în Biroul de Conducere ANOSR.

Am fost prezenți la festivitatea de deschidere a noului an Universitar care a avut loc în sala de sport, în cadrul căreia am urat un călduros bun venit studenților de anul I.

Am menținut tradiția și anul acesta, prin urmare Centrul de Carieră și Orientare Profesională în parteneriat cu Liga Studenților ”Pintea Viteazul” a organizat Săptămâna bobocului în cadrul căreia numeroasele activități au avut ca scop sprijinirea studenților de anul I în procesul de acomodare în viața studențească.

De asemenea, anul acesta a avut loc ediția a VII-a a proiectului Educație non-formală, sprijin pentru studenți, care are un impact relevant pentru tinerii studenți din CUNBM, proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș.

Perioada de recrutare a noilor membri în organizația noastră a fost din nou mult așteptată. În acest sens, membri activi ai LSPV s-au aflat la standurile amplasate în cele trei facultăți din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, încercând să atragă tinerii studenți către noi.

La sfârșitul lunii noiembrie a avut loc cea de-a doua ediție a proiectului TINErii de astăzi, liderii de mâine, realizat cu sprijinul Consiliului Local Baia Mare, conferință ce a oferit o oportunitate de dezvoltare a competențelor fiecărui student CUNBM. Cei trei speaker deosebiți au excelat pe domeniile de interes, și anume leadership, antreprenoriat și public speaking, astfel menținând atenția studenților pe tot parcursul conferinței.

Ne-am exprimat sprijinul față de campania Update la drepturi, inițiat de ANOSR, care are ca scop informarea tuturor beneficiarilor direcți ai actului educațional în legătură cu principalele propuneri cu privire la noul Cod al drepturilor și obligațiilor studentului, elaborate de ANOSR și transmise Ministerului Educației.

Având ca prioritate reprezentarea studențească, LSPV a fost implicată în organizarea procesului Alegerii Studenților Reprezentanți în Consiliile Facultăților și în Senatul Universității noastre.

În perioada 6-10 decembrie LSPV a participat la Adunarea Generală Ordinară, organizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care a avut loc la Timișoara.

Secret Santa a reprezentat prietenie și închegare pentru noi. Am reușit să ne afundăm în minunatul spirit al Crăciunului prin decorarea sediului LSPV, împodobirea bradului de Crăciun, colindatul și numeroasele momente de bucurie petrecute împreună.

Participarea activă a membrilor noștri la sesiunile de formare ANOSR „We are NEXT”, a constituit o oportunitate esențială pentru pregătirea echipei LSPV în ceea ce privește reprezentarea studențească, promovarea drepturilor și obligațiilor studenților, precum și activitatea generală a organizației. Aceștia au acumulat cunoștințe semnificative în domenii variate precum EDU, FR, PM ȘI UVE.

Pentru noi, 2023 a reprezentat o adevărată odisee, plină de mii de ore investite în munca noastră și încheiată cu succes prin zeci de proiecte frumoase. A fost, însă, mult mai mult decât atât – un an al învățăturilor semnificative și al prieteniilor strânse, toate înfăptuite prin implicarea noastră în voluntariat. Vrem să subliniem că toate aceste realizări au fost posibile datorită generozității finanțatorilor, sprijinului sponsorilor și colaborării strânse cu partenerii noștri, dar mai presus de toate, datorită angajamentului extraordinar al fiecărui membru al echipei noastre din cadrul LSPV. Mulțumim Consiliului Județean Maramureș, Primăriei și Consiliului Local Baia Mare pentru sprijinul financiar. În același timp, dorim să ne exprimăm recunoștința față de partenerii din mediul privat, fără a căror contribuție proiectele organizației noastre nu ar fi atins succesul înregistrat.

Adresăm sincere mulțumiri Universității Tehnice din Cluj-Napoca și Centrului Universitar Nord din Baia Mare pentru sprijinul și înțelegerea generoasă în ceea ce privește acțiunile noastre de reprezentare, dar și pentru contribuția lor esențială în implementarea proiectelor organizației.

Vom continua să fim vocea și forța de schimbare pentru studenți, să ne luptăm pentru drepturile și interesele lor cu o pasiune nemărginită și să punem bazele unor proiecte și inițiative care să facă diferența. Reprezentarea nu se oprește, schimbarea nu se oprește, LSPV nu se oprește! Să vă fie noul an bogat în împliniri și realizări și nu uitați niciodată că: Orice E Posibil!

Liga Studenților Pintea Viteazul