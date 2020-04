Muntele s-a mutat la poarta lor! Zeci de familii din Azuga au văzut cum un versant întreg vine peste ei. Valul de pământ, încărcat cu tone de buşteni, s-a prăvălit într-un vuiet asurzitor. Cum o nenorocire nu vine niciodată singură, oamenii au fost în pericol să-i ia apa.

Într-un vuiet înspăimânătător, Versantul Baiului s-a prăbuşit lângă zidurile caselor. De frică să nu-i îngroape de vii, oamenii au fugit din locuinţe.

”N-am scos absolut nimic. Ce-i pe noi şi atât. Televizor, maşină de spălat, absolut tot am lăsat acolo în casă. Ce nevoie mai am de ele dacă nu mai am unde să stau”, spune un localnic.

”Am ieşit toţi şi când am văzut că vine pădurea, am zis că a dat cineva bombe. Am luat copiii de mână şi am plecat. Nu ştiam unde să fugim, unde să ne ducem. Mi-a luat toate casele, toate cele cinci case pe care eu le-am avut”, declară o localnică.