Alocatiile pentru copii au fost dublate. Decizia a fost luata in Camera Deputatilor, care este for decizional, cu 179 de voturi pentru, iar legea urmeaza sa mearga acum la promulgare de catre presedintele Romaniei, apoi, daca va fi promulgata, la publicare in Monitorul Oficial. Noul cuantum al alocatiei pentru copii va fi de 300 de lei, pentru copiii intre 2 si 18 ani, respectiv 600 de lei in cazul copiilor cu handicap. Dublarea alocatiilor ar trebui sa se aplice din prima luna de dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Alocatia pentru copii va creste de la 150 de lei la 300 de lei, respectiv 600 de lei, conform legii adoptate de catre Camera Deputatilor, for decizional in cazul acestei legi.

Initial, deputatii din Comisia de munca au votat, marti, un amendament depus de social democratul Adrian Solomon, prin care alocatiile copiilor se vor dubla de la 150 de lei la 300 de lei. Legea a intra la vot in plenul Camera Deputatilor, unde decizia a fost pastrata. Prima luna de aplicare a noilor sume ar trebui sa fie cea urmatoare publicarii legii in Monitorul Ofifcial.

PNL si USR s-au opus amendamentului, sustinand că ar fi un impact bugetar de 2 miliarde de lei pe care bugetul nu-l poate suporta.

Articolul propus de presedintele comisiei de munca, Adrian Solomon si adoptat:

Alocatiile vor fi in cuantum de:

a) 600 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;

b) 300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani;

c) 600 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.

Premierul Ludovic Orban s-a aratat nemultumit de initiativa social democrasilor si a declarat ca PSD a stat trei ani la guvernare si putea sa majoreze alocatiile pentru copii in aceasta perioada.

„Acum PSD incearca sa ne copieze pe noi. Cred ca aceasta competitie va fi inteleasa asa cum trebuie de toti romanii. PSD a fost trei ani la guvernare. PSD putea in trei ani de guvernare sa majoreze alocatiile pentru copii. Cu toate acestea, alocatiile au fost majorate de catre PNL. Orice fac acum arata ca n-au fost in stare timp de trei ani de guvernare sa faca absolut nimic decat sa faca praf bugetul, sa declanseze cheltuieli nesabuite, sa sifoneze banul public, sa-si angajeze rudele, pilele si toti neispravitii in administratia publica, iar acum incearca sa mai obtina increderea unor oameni venind cu initiative populiste pentru care nu exista niciun de suport bugetar”, a spus Orban.