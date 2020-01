În 2007, când Băsescu căuta un sistem electoral care să rezolve problemele de fragmentare pe partea dreaptă a spectrului politic (mai exact, o coaliție indisciplinată), i-am vorbit de sistemul majoritar în două tururi de scrutin. I-am explicat avantajul principal: se formează o majoritate pentru că în al doilea tur partidele sunt obligate să negocieze. Am dat exemplul alegerilor de primar, care atunci era în două tururi (el l-a scos, după ce a cucerit marile primării), ca să arăt că avem un pic de experiență cu el. Am explicat și că nu e panaceu, dar că e un sistem bun – în Franța i-a împiedicat pe extremiști să intre în Parlament ani la rând. Sigur, însă, că românii nu sunt francezi și nu am uitat să îi spun că sistemul electoral nu schimbă o societate, ci dirijează apa ca un sistem de țevi, dar calitatea ei nu o crește.

În 2015, cînd cîștigase Iohannis, am transmis trupei foarte neexperimentată din societatea civilă (”Fără bariere”) să ceară două tururi de scrutin la primar, eliminarea pragului la consilii locale și scăderea numărului de semnături la independenți. Trupa (F. Presadă, azi USR, Nicușor Dan, azi independent, Claudiu Crăciun etc) n-a reușit decît să se lase trasă în piept de o redutabilă alianță PSD-PNL, s-a ajuns la arbitrajul prezidențial unde aveam ceva speranțe și am trimis-o pe Simona Popescu la Laurențiu Ștefan să îi spună că Alina zice ”Musai două tururi”. Laur i-a spus că partidele nu vor (inclusiv Iohannis și PNL nu voiau), iar eu nu am mai venit în țară în acea primăvară, publicam în Nature și cariera mea avea alte provocări. Sunt sigură că Simona și Nicușor au făcut ce au putut. Pe fond, era o chestie partizană. Pentru noi, societatea civilă, conta mai mult să cadă barierele, pragul electoral și semnăturile. Două tururi erau pe fond mai importante la legislative, unde mereu erau majorități improvizate, altfel față de primari, unde lumea știa cine are șanse și s-ar fi putut duce și la primul tur dacă voiau să împiedice să iasă unul sau altul.

Cum repetenții din politica românească susțin mereu examenele de acum trei sesiuni, nici măcar două, s-a ajuns azi la o enormă importanță dată celor două tururi și mai ales -ceea ce e supărător- a prezentării marelui avantaj democratic al acestui sistem. Chestia pică pe loc testul unei examinări sumare, pentru că atunci cînd e vorba de consilii județene nici măcar un tur nu e cosiderat democratic de liberali, nu vrem poporul să îi voteze direct deloc. Mai exact, stăm așa:

Se presupune, pe o bază de experiență fără nicio înțelegere teoretică, că a alege direct președinții de consilii județene favorizează PSD. Deci e rău (Anca Simina la Europa FM);

Se presupune, pe aceeași bază intelectuală precară, că alegerea directă a primarilor în două tururi poate strategic fi folosită pentru a izola PSD. Deci e bine (unanimitate pro PNL și USR).

Rezumatul acestei gîndiri este așa: ce e contra PSD și ne ajută pe noi ajută democrația.

Ca atare e justificat să dăm dracu’ Comisia de la Veneția pe care tot noi am ridicat-o mai sus decît îi era locul și să modificăm legislația electorală cu mai puțin de șase luni înainte de alegeri în avantajul cui e la putere, deși exact pentru a evita asemenea situații Consiliul Europei spune să nu fie modificată.

Făcînd, desigur, teoria că o facem în interes general, că sunt multe cozi de topor să repete și proști destui să o creadă.

Mare păcat că nu e un proces la Curtea Constituțională, cu martori, în care aceia dintre noi care am fost de față să putem depune mărturie. Deși la violența care domnește prin gloata neofascistă de ultimă generație nu m-ar mira să se facă demonstrație ca să ne împiedice să depunem mărturie asupra a ceea ce este clar: caracterul curat egoist al mărețului efort liberal pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin la care tot ei se opuneau acum ceva vreme.

Bine era, ca atare, ca și la consiliile județene, și la primării, să lăsați voi legislația cum era acum un an și fără să trageți de reguli ca să vă maximizați avantajul. Nu de alta, dar iarăși trimiteți unde de șoc și nu se mai împrumută săptămânal Teodorovici din piață ca să plătească salarii și pensii, ci Cîțu. Aveți grijă la rata dobînzii, că o să cîștigați și fără două tururi, ori zău, degeaba mai căștigați la cîte datorii o să aveți de plătit. Și egoiști, și amatori.

Alina Mungiu-Pippidi / romaniacurata.ro