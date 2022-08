Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că preferă să dea alţii note Sănătăţii din România, el neputând fi obiectiv, dar a menţionat reuşite din activitatea ministerului pe care îl conduce şi faptul că a putut gestiona satisfăcător valul cinci de COVID-19.

Întrebat vineri seară, la Digi 24, ce notă dă Sănătăţii, Alexandru Rafila s-a ferit să noteze activitatea ministerului său, dar a menţionat câteva reuşite.

– „Prefer să dea alţii note, nu pot să fiu obiectiv, sunt subiectiv şi nu aş putea să dau eu o nouă. Totuşi, trebuie să fac nişte menţiuni şi nu pot să nu menţionez că am reuşit să gestionăm satisfăcător valul al cincilea al pandemiei şi cred că valul al şaselea şi sunt semne că lucrurile merg într-o direcţie favorabilă. Am reuşit să ne atingem absolut toate ţintele pe celebrul PNRR, în ciuda scepticismului unora, am lansat ghidurile aplicantului în mai multe domenii, suntem aproape de finalizarea hotărârii de Guvern care stabileşte criteriile de alegere a spitalelor care urmează să fie construite sau reabilitate complet şi, de asemenea, am elaborat strategia de resurse umane în domeniul sănătăţii. Cred că nu sunt puţine lucruri şi am o anumită satisfacţie că în valul al cincilea de pandemie am reuşit să reducem de patru ori numărul deceselor, mult mai mult decât diferenţa între patogenitatea tulpinii Delta, care a fost în toamnă-iarnă, şi patogenitatea tulpinii Omicron”, a declarat Rafila.

Ministrul Sănătăţii a explicat că a lucrat cu un colectiv de profesionişti care a făcut diferenţa faţă de perioadele anterioare.

„Am lucrat într-un colectiv de profesionişti, cred că asta a fost marea diferenţă faţă de perioadele anterioare şi am reuşit acest lucru pentru că am mutat greutatea de pe spitale pe ambulatorii. Am testat de două ori mai mult în valul al cincilea, decât în valul precedent, ceea ce a dus la un control mai bun al pandemiei”, a adăugat Alexandru Rafila.