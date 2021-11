„Nu a fost conflict fizic direct, Florin Tăut s-a împiedicat”, mi-a spus ieri răspicat Daniel Paicu, directorul Direcției Silvice Maramureș ca răspuns la situația angajatului din subordinea sa, ignorând toate evidențele care vorbesc despre o altfel de împiedicare. O certitudine este și faptul că un medic legist l-a consultat pe Florin și i-a eliberat un certificat medico legal în care scrie despre „politraumatism prin agresiune” și despre „leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu un corp dur”.

Așadar, dacă Florin Tăut s-a împiedicat, atunci s-a împiedicat azvârlindu-se violent într-o rangă aflată doar întâmplător și dezinteresat în mâna unui agent economic la care inginerul venise în control; agent care l-a și întâmpinat călduros pe Tăut cu niște bolovani aruncați spre capul lui, așa cum reiese din filmările de la incident.

Care e miza acestor dezinformări? Simplu: investigația Recorder a avut efectul unui cutremur în toată instituția silvică, seism care s-a dezlănțuit pe ruta Baia Mare – București. De miercuri în micuța localitate Poieni s-au activat toate instituțiile de forță ale țării.

Acum unii de la Romsilva încearcă pe cât posibil reducerea deranjului. Căci deranjul va crește la niște cote considerabile dacă la Ocolul Silvic Poieni se face un control riguros. Se încercă pe cât posibil evitarea unui control făcut ca la carte cu oameni de la gărzile forestiere, aduși din țară. S-ar dori un control mititel. Un contruleț local la codruleț. Unul mic- mic, făcut cu oameni de la Direcția Silvică Maramureș sau cel mult doar cu oameni din Regia Națională a Pădurilor „Romsilva”. Un control de care să nu se mai împiedice nimeni.

Dar, spre nefericirea unora, din informațiile adunate de mine, acest mare control a început și sunt cooptate toate instituțiile responsabile, și nu mă refer doar cele silvice. Căci acolo este o mafie care timp de 30 de ani a dospit cu lemn de ce mai bună calitate.

Ministerul Mediului a anunțat ieri că va coordona partea silvică a acestui control. Am speranța că va fi o anchetă serioasă. Pe ce mă bazez? Același minister a declanșat în iulie o altă anchetă în urma investigației Recorder „Genocidul stejarilor seculari”. Am urmărit îndeaproape cum a fost făcut acel control și a fost făcut cum trebuie. S-au luat piețe de probă, s-au cercetat atent documentelor ocolului luate încă de la anul înființării și apoi s-a mers la firul ierbii. Lucrul silvicilor nu a fost în zadar: s-a lăsat cu un dosar penal la unitatea de parchet cu cel mai înalt grad din țară cu șanse mari să fie tratat serios și să nu ajungă încă un dosar uitat într-un sertar dintr-un parchet de provincie.

Florin Tăut are așadar și câteva instituții de partea sa. Nu o fi un măr otrăvit? Oare nu sunt aceleași instituții care știau de situația de la Poieni și au tolerat-o? În cei 18 ani de presă am învățat că instituțiile sunt formate din oameni. Iar în aceste instituții, o dată cu trecerea timpului, apar tot mai mulți profesioniști tineri, de bună credință, hotărâți să rupă lanțurile de care țara asta e legată din 1990. Și cred că Florin are în acest moment câțiva profesioniști buni de partea sa. Și are mai mult de atât.

Ce nu înțeleg cei care acum încearcă să îl compromită este că o dată cu publicarea în Recorder, Florin Tăut nu mai e doar un inginerul silvic dintr-o comună mică din capătul României. Florin Taut este acum România toată.

Sursa facebook / Alex Nedea