Între timp, unii medici de la spitalul Gerota așteaptă de o săptămână în carantină să fie testați, dar li se spune că nu există kituri decât pentru cei care arată simptome specifice COVID-19. Unii parlamentari testați recunosc: “eram la distanță mare de Chițac”.

„Suntem în sala de grup parlamentar a PNL, așteptăm cu toții să fim testați pentru coronavirus. În fața pericolului bolii, suntem toți la fel, urmăm aceleași reguli. Prevenim răspândirea virusului”, a scris fosta președintă PNL, Raluca Turcan pe Facebook. Însă egalitatea de care vorbește ea nu există. În timp ce sute de aleși și consilieri parlamentari liberali au fost testați ieri pe un hol de la etajul al doilea al Palatului Parlamentului, o parte din medicii de la spitalul MAI „Dimitrie Gerota”, inclusiv cei specializați în Terapie Intensivă, stăteau în carantină de aproape o săptămână, netestați pentru coronavirus, întrucât li s-a transmis că kiturile sunt insuficiente și vor fi folosite doar pentru cei care prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19.

Grupul de comunicare strategică a anunțat și azi dimineață testarea pozitivă a unui copil de un an, intrat în contact cu mătușa venită din Italia. Femeia, deși asimptomatică, nu fusese încă testată, cu toate că micuțul avea simptome. “Eram la distanță mare de Chițac” Același mesaj li s-a repetat și românilor care se află în autoizolare sau carantină, după ce s-au întors din străinătate. Chiar ministrul Sănătății, Victor Costache, cel care a coordonat vineri misiunea de testare a membrilor PNL, spunea în urmă cu doar trei zile că mai avem kituri la nivel național doar pentru o săptămână.

Asta nu l-a oprit să privească cum sute de teste sunt irosite pe pacienți fără nicio simptomatologie, unii care au declarat că nici nu l-au văzut la față pe Vergil Chițac, liberalul infectat cu COVID-19. Ce aveau toți în comun era carnetul de membru PNL. „Nu am niciun simptom. Sunt bine. Sunt sănătos. Nu am luat contact direct cu Vergil Chițac. Nici cu colegii de lângă dânsul. Eram chiar la o distanță mare de locul unde era dânsul. Iar după ședință am plecat imediat. Aștept rezultatul la coronavirus”, spune într-un mesaj video senatorul liberal Eugen Pîrvulescu, care vrea să calmeze opinia publică din Teleorman.