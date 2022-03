Acum cand lumea este speriata si solidara in acelasi timp cu poporul ucrainian, cand fiecare ajutam cu ce putem, unii material altii sufleteste, eu m-am hotarat sa incerc sa ajut in masura puterilor mele pe cei care au nevoie aici, in Baia Mare. Avand mereu in gand o rugaciune pentru victimele razboiului, as vrea impreuna cu voi sa initiem o colaborare cu asociatia Assoc, ce activeaza in domeniul serviciilor sociale, dezvoltand activitati care vin in sprijinul grupurilor vulnerabile.

Asociația ASSOC depune eforturi pentru crearea de programe economice pe termen lung care permit persoanelor cu dizabilităţi să devină autonome mai degrabă decât să depindă de serviciile sociale. Ca o urmare firească a acestor acţiuni,au înfiinţat deocamdată trei întreprinderi sociale ca mijloace de integrare şi susţinere a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor vulnerabile. Aceste întreprinderi sociale se concentrează pe principii de solidaritate, şanse egale şi dezvoltare personală şi profesională pentru grupurile marginalizate. Profitul generat de cele trei întreprinderi sociale este folosit exclusiv la autosusţinerea organizaţiei şi la crearea de programe sociale.

In data de 27 marie 2022, am sa particip la un concurs de alergat in Bucuresti, ocazie cu care sper sa reusesc sa parcurg distanta de 21 km. Acesti km alergati, am sa ii licitez, fiecare dintre dumneavoastra putand sa cumparati cati doriti. Toti banutii stransi vor intra direct in contul Assoc, fara sa mai aiba vreo legatura cu mine. Mai multe amanunte, cont si modalitate de cumparare km, in postarea de saptamana viitoare. Pana atunci, sa fie pace in lume si liniste in suflet.

Dan Coardă