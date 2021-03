Conform unor date recente, furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureș sunt disponibile 411 locuri de muncă la nivelul județului Maramureș.

Majoritatea locurilor de muncă sunt oferite pentru muncitori necalificați, însă există și posturi pentru persoanele cu studii superioare și medii.

„Pentru această perioadă șomerii pot opta pentru 411 locuri de muncă vacante, după cum se știe acestea sunt disponibile pe site-ul instituției noastre la secțiunea persoane fizice, locuri de muncă vacante.

Din cele 411 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la AJOFM Maramureș, 30 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator, inginer electroenergetică, inginer prelucrări mecanice, laborant în învățământ, manager financiar, contabil, consilier/expert/inspector/economist, îngrijitor de copii, agent vânzări, asistent manager, administrator baze de date, director vânzări, etc.), 87 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (electrician în construcții, constructor structuri monolite, operator la mașini cu comandă numerică, lucrător comercial, agent de vânzări, agent de securitate, funcţionar informaţii clienţi, contabil, barman, asistent medical generalist, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, agent desinsecție , deratizare, agent de securitate, etc.), 137 pentru persoanele cu studii profesionale și de ucenici (tâmplar universal, lucrător comercial, electrician exploatare centrale și stații electrice, electrician în construcții, lăcătuș mecanic, sudor, confecţioner asamblor articole din textile, dulgher, mecanic utilaj, șofer autocamion/mașină de mare tonaj, șofer de autoturisme și camionete, strungar universal, zidar – pietrar, constructor-montator de structuri metalice, confecționer articole din piele si înlocuitori, tapițer, zidar roșar-tencuitor, cioplitor în piatra si marmură, etc.).

Restul de 157 locuri de muncă, sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, agent securitate, manipulant mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, dar după cum am spus toate aceste locuri de muncă se găsesc pe site-ul instituției noastre”, a declarat Ștefania Donca, purtător de cuvânt AJOFM Maramureș.

Reprezentanții AJOFM Maramueș au mai menționat că există și locuri de muncă vacante pentru spațiul economic european în Danemarca, Norvegia, Suedia, Irlanda, Malta și Polonia.