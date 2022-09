AirConnect, o companie înfiin­ţa­tă anul trecut la iniţiativa a cinci in­vestitori români, va începe din 17 octombrie op­e­ra­ţiu­nile de zbor de pe Aeroportul Internaţional Maramureş, având curse regulate interne,în zilele de luni şi vineri, pe traseul Baia Mare-Bucureşti. Costul biletelor va începe de la 38 de euro pe segment, potrivit unui comunicat de presă al Aeroportul Internaţional Maramureş.

Potrivit informaţiilor furnizate anterior de companie, AirConnect are un capital de 1 milion de euro, iar investiţia totală în primul an se ridică la peste 4 milioane de euro, reprezentând în principal costurile cu achiziţia şi operarea avionelor, investiţii în sisteme IT şi gestiune, trainingul iniţial al personalului navigant, marketing şi promovare etc.

AirConnect va avea o flotă uniformă de ATR 72 – 600, un avion potrivit pentru a acoperi destinaţii interne şi internaţionale la distanţe mici, conform informaţiilor furnizate anterior de companie. În primul an de operare AirConnect va avea 2 ATR, urmând să crească la cinci avioane în anul următor.

AirConnect a fost înfiinţată de Tudor Constantinescu şi alţi patru investitori privaţi. Organizaţia este condosă de Dorin Ivaşcu în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administrare, iar din consiliul de conducere fac parte Alexandru Mărginean, proprietar şi managing partner al tour operatorului Karpaten, Florin Necula, proprietar şi managing partner al Ras Technic, Cosmin Pop, proprietar şi asociat director al unui holding imobiliar; Tudor Constantinescu (care anterior, potrivit informaţiilor sale de pe reţeaua professională LinkedIn, a lucrat ca director comercial pentru Blue Air şi Animawings). Toţi cei cinci membri fondatori sunt şi acţionarii fondatori ai companiei.