Primarul comunei Zăbrani, Marian Toader, lansează o serie de acuzații grave la adresa autorităților care ar trebui să lupte cu virusul COVID-19, dar nu o fac așa cum trebuie. Primarul Toader se plânge de faptul că autoritățile ascund datele privitoare la acest virus, dar deplânge și situația din spitale.

„Dragi prieteni, dat fiind lipsa de transparență și comunicare privind situația îmbolnăvirilor cu COVID 19, recomand tuturor celor ce fac naveta cu mijloace de transport in comun (și nu numai), să uzeze de dreptul legal de a-și lua concediu de odihnă! Sunt tot mai multe cazuri confirmate cu Covid 19, dintre care foarte multe persoane în stare gravă! (dar noi ținem totul secret și încercăm să mușamalizăm cât mai mult, pentru a da bine în statistici)!

Spun asta, deoarece de aproximativ o săptămână e liniște totală! În calitate de primari de comune și orașe mici, alături de medici, poliție, pompieri voluntari, suntem în prima linie, alături de cetățeni, fără nicio informație cu privire la numărul de persoane intrate în țară (în comunitățile noastre), nr. de suspecți, persoane în carantină, persoane confirmate pozitiv, pentru a putea interveni imediat spre izolarea totală a membrilor familiei și a persoanelor prin care s-a intrat în contact!

Citim în presa locală despre infectarea cu Covid 19, a personalului medical din spitale (Județean, Urologie, Matern, Ineu, etc), neefectuându-se teste la timp (sau rezultatele au venit mult prea târziu, pacientul fiind decedat), nu s-a aplicat schema de tratament aprobată și aplicată cu succes in faza incipientă de către medicii timișoreni! Aflăm despre câte un locuitor al comunității noastre că a fost infectat cu covid 19, doar în momentul în care ajunge acasă într-un sicriu sigilat! Și atunci, mă întreb care este rolul nostru, al primarilor?? Ce măsuri putem lua, dacă nu dispunem de nicio informație? Ce să le transmitem oamenilor în această situație scăpată total de sub control, neasumată de nimeni, în afară de îndemnul STAȚI ACASĂ, pentru că odată contactat virusul, șansele de supraviețuire sunt infime?!

Mai marii noștri, ies din când în când „din buncărul și lumea lor” unde cred că nu-i ajunge pandemia, iau câteva decizii tâmpite gen declaratia pe proprie răspundere privind deplasarea, toți oamenii în vârstă, fără internet, fiind scoși din casă și puși pe drumuri să-si procure si să printeze acestă declarație, ne mai acoperim de câteva hârtii și cam atât!

Mai este cazul să vorbim și despre lipsa unor măsuri dure clare, prin care să nu mai fim expuși, lipsa echipamentelor de protecție a medicilor, despre neasumarea deciziilor, despre deciziile proaste luate, șamdp?

Deci, dragi prieteni, știu că sună dur mesajul meu, dar singurul mod prin care vă puteți proteja este acela de a conștientiza cât de gravă este situația (sunt peste 300 cazuri confirmate zilnic, iar în cel mai scurt timp vom ajunge la 1000 cazuri/zi), protejați-vă singuri (nu vă va proteja nimeni) și, nu vă expuneți!!!

Până atunci, aveți grijă de voi, protejați-vă și, tradiționalul deja: STAȚI ACASĂ!”, scrie Toader pe pagina sa de Facebook.