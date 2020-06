O idee de afaceri este precum o sursă de inspirație pentru compozitori, o muză pentru pictori sau o teorie nouă pentru filosofi. Astăzi vom afla câteva informații despre ideea unui tânăr student cu simțul afacerii în sânge. Acesta a fost plecat în Statele Unite și s-a întors cu o idee de succes!

„În luna mai a anului trecut, am început un mic proiect ce are în vedere promovarea tradiției maramureșene și oferirea unui context prin care turiștii care vin în județul nostru să poată achiziționa ceva ce să le aducă aminte de Maramureș toată viața. Proiectul l-am început ducând mai departe ceea ce am învățat de la mama mea, care avea deja un magazin în care puteai găsi „de toate pentru toți”. Eu am ales să-mi construiesc un proiect puțin mai diferit, mai precis, am creat un „butic” tradițional care se află în satul Mara, aproape de cascada de la Păstrăvăria Alex! Afacerea mea se numește „Souvenir Boutique” și are ca principală activitate comercializarea produselor fabricate de către meșteșugarii locului. În 15 iunie, vom împlini un an de la deschidere și pentru că deja ne-am construit un nume, dorim să dezvoltăm proiectul și vom încerca să colaborăm cu fiecare pensiune sau restaurant cu specific tradițional din zonă, pentru a amenaja un mic stand cu suveniruri pentru cei care le calcă pragul. Ideea pentru această afacere am găsit-o cât timp am fost în Statele Unite. Am ajuns acolo prin programul Work and Travel și văzând mici afaceri de familie, m-am inspirat și am construit această afacere care e ideală pentru mine. Îmi permite să studiez în continuare și de asemenea, am timpul necesar pentru a mă implica și în alte activități. Aș dori să menționez aici că sunt membru al Ligii Studenților ”Pintea Viteazul” și experiența acumulată în cadrul activităților din LSPV, m-au ajutat să-mi pornesc și afacerea. Ba mai mult, tot în contextele oferite de LSPV am întâlnit oameni minunați, prieteni pentru o viață. Pe această cale doresc să-i mulțumesc Dianei Chiș pentru tot ajutorul acordat. Ea e persoana potrivită la toate și mă ajută enorm în proiectele mele. O altă persoană extrem de importantă a afacerii este Nagy Erik, fratele meu, cel care se ocupă de partea logistică. Vreau să-i mulțumesc și lui și să vă zic că e minunat când lucrezi alături de cei mai dragi. Nu în ultimul rând, vă invit să urmăriți pagina de facebook a buticului meu pentru a afla mai multe detalii: https://www.facebook.com/souvenirboutique.ro/„ – declară Luis Nagy, proprietarul Souvenir Boutique.