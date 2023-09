Se anunță două zile de poveste pe pajiștea de la intrarea în comuna groși unde organizatorii pregătesc un eveniment dedicat celui mai bogat anotimp și anume toamna.

Prima zi este dedicată celor mai mici participanți pe care îi așteptă următoarele activități gratuite: ateliere de creație, pictură pe față, plimbări cu poneiul, ateliere de olărit, trasee pentru biciclete, dar și zonă cu obstacole, tobogane gonflabile și multe alte surprize.

Adrian Naidin, un muzician deosebit, cu un repertoriu de poveste, extrem de apreciat pe toate scenele unde a cântat, ne va cânta și încânta într-un decor magic la Sărbătoarea Toamnei.

Vă îndemnăm să nu ratați întâlnirea cu Adrian Naidin de SÂMBĂTĂ, 16 SEPTEMBRIE ORA 18:00 .

Serile se încheie cu foc de tabără în jurul căruia vom putea să cântăm și să depănăm amintiri.

Fiind o sărbătoare dedicată toamnei, nu va lipsi nici zona de târg de unde vă puteți achiziționa: legume, fructe, produse apicole, produse hand-made, siropuri, dulcețuri și alte produse obținute prin munca harnicilor noștri producători.

De asemenea cei prezenți vor putea servi preparate specifice toamnei care vor fi realizate la fața locului: zacuscă, silvoiță, bulion, berbecuț la proțap, must, guiaș și multe alte surprize.

Nu am putea discuta despre un eveniment complet dacă nu am avea și concursul de plăcinte care se desfășoară anual în cadrul evenimentului nostru și la care ne bucurăm să vedem că avem tot mai mulți concurenți de la ediție la ediție.

Duminică, 17 septembrie vor fi premiate cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie, iar tinerii din comună ne vor încânta și în acest an într-un recital folcloric, seara încheindu-se cu un invitat surpriză. Dumitru Dobrican, Gabriela Ardusătan și Grupul Iza vor aduce veselia și voia bună pentru cei prezenți.

Una dintre surprizele ediției este o tombolă la care cei care vor participa o să aibă ocazia să câștige premii oferite de către producătorii locali.

Vă propunem un eveniment de neratat, construit în jurul promovării producătorilor locali, valorilor tradiționale și produselor specifice toamnei.