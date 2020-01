S-a gasit vinovatul national, doctorul Mircea Beuran! Toata lumea s-a urcat cu bocanci pe capul medicului Beuran.

Gata. El e vinovatul principal. Sa inchidem Floreasca. Sa-l aruncam in inchisoare pe Beuran! Sa dam afara toti medicii. Sa mai inchidem doua spitale preventiv! Daca mai gresesc si altii???

Nu stiu inca detalii concrete din ancheta parchetului legat de contextul pacientei arse la Floreasca si n-am sa comentez pe fond problema. Cine a gresit, trebuie sa deconteze. Indiferent cine e!

Insa am sa comentez altceva. Despre ticalosia unor experti in manipulare, a unor oameni a caror mizerie umana depaseste orice limita!

Pana acum 2 ani, unii procurori si judecatori pe mana cu Serviciile Secrete, SRI si DNA, bagau in puscarie oameni pe banda rulanta. Multi dintre ei profund nevinovati!

Ce drepturile omului, ce lege?

Oamenii erau luati din casa, ridicati, arestati, dusi in beciuri si torturati. Tinuti in interogatorii si anchetati zile si nopti, fara apa, fara mancare. Pana declarau ce voiau procurorii. Daca nu, la beci. Si tot asa pana unii, de frica, cedau! Si semnau pe falsuri intocmite de procurori.

La Ploiesti, erai aruncati in beciul inchisorii cu saltele ude, in frig si printre sobolani. Sunt marturiile a sute de prizonieri care au povestit prin ce au trecut dupa ce au reusit sa scape!

O gramada de oameni n-au rezistat. Au murit repede dupa ce au fost crucificati de procurori. N-au mai apucat nici judecata, nimic.

De ce aia nu platesc si sunt aparati chiar din varful Statului cu atata patima?

De ce Kovesi e libera, cea mai ticaloasa fiinta care a acceptat si a girat atrocitati de genul asta in Romania?

De ce Man Ciprian, Ardelean, Eva, Negulescu, Onea, Stanciu, Rosu, de ce astia sunt liberi si unii inca lucreaza in procuratura?

De ce unii judecatori care au dat sentinte nelegale, fara probe sau pe proble fals intocmite direct de procurori, sunt in libertate si inca mai judeca prin tribunale?

De ce oamenii astia nu sunt trasi la raspundere?

Sitit care este diferenta intre medicul Beuran si Portocala si alti procurori care au ucis destine??

Pe Beuran nu l-a sunat nimeni, nici de la Ministrul Sanatatii, nici directorul Spitalului, n-a venit nici vreun plic galben in care i se cerea sa faca vreun rau pacientei! A fost o greseala! Neavand toate detaliile nu pot comenta mai mult, legat de cine a facut greseala, cu nume si prenume!

Insa in dreptul procurorilor ticalosi de la DNA, chiar ei au recunoscut ca li s-a cerut ba de Kovesi, ba de SRI, sa bage oamenii la puscarie si sa ii tortureze. Si in cazul unor judecatori, la fel! Li s-a cerut sa condamne! Iar aici nu vorbim de “o greseala” Vorbim de un rau intentionat efectuat in forma continuata.

De ce Beuran trebuie sa fie crucificat inainte de finalizarea anchetei, iar cretinii aia care au nenorocit mii de oameni, bagandu-i in pamant, sa umble liber, Kovesi fiind chiar premiata cu un post cheie in Europa?

Asta e diferenta mizerabila! Procurorii si judecatorii sunt liberi in fata legii. Mai mult. Legea ii apara. Presedintele Tarii ii apra. Primul ministru ii apara. Guvernul ii apara. Parlamentul ii apara.

Salarii mari au. Pensii nesimtite au. Sunt dumnezei.

Insa daca un medic face o greseala, este pur si simpu crucificat. Omorat cu pietre, batjocorit, toata cariera si munca ii sunt aruncate la gunoi.

Medicii nu sunt imuni in fata legii. Nu sunt respectati. Nu au pensii nesimtite, nu ii apara nici presedintele nici Guvenrul nici Parlamentul. Din contra. Ii linseaza cum pot.

Si ne miram ca pleaca din tara in lumea larga. Acolo unde sunt apreciati, respectati, iubiti si doriti!

Raed Arafat pe cine a omorat? Pe nimeni. Insa acelasi sistem de neoameni il vrea si pe el eliminat.

Pentru ca oamenii deranjeaza Romania Statului Mafiot!

Sursa facebook / Adrian Călin, jurnalist