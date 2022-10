Peste 2800 de locuri scoase la concurs in scolile de politie, jandarmerie, politie de frontiera si pompieri, in sesiunea octombrie – decembrie 2022. Inscrierile se pot face pana la data de 4 noiembrie 2022.

Locurile pentru scolarizare scoase la concurs sunt repartizate dupa cum urmeaza:

– Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Campina – 1340;

– Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan”- Cluj-Napoca – 300;

– Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera „Avram Iancu” – Oradea- 240;

– Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Dragasani – 350;

– Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Petru Rares” – Falticeni – 350;

– Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” – Boldesti – 300.

Dintre cele 2880 de locuri aprobate pentru anul scolar 2022-2023, 54 sunt pentru cetateni proveniti din randul minoritatilor nationale.

Potrivit unui comunicat M.A.I., pana la data de 04 noiembrie 2022, candidatii pot depune cererile de inscriere la structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare (unitati de recrutare) aflate in unitatile din subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane, Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, precum si la structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al inspectoratelor generale, potrivit organizarii administrativ-teritoriale si specialitatii pentru care opteaza candidatii – politie, politie de frontiera, jandarmi, pompieri, in raport de oferta educationala si de domiciliul/ resedinta inscrise in cartea de identitate.