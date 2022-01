De la aproximativ ora 12:00 a început să ningă mai tare în județ. Și ceea ce părea o zi frumoasă de iarnă, cu câțiva fulgi de nea, s-a transformat într-un nou coșmar pentru șoferii maramureșeni. Autoritățile au fost luate iar prin surprindere, ceea ce în Maramureș nu mai surprinde pe nimeni. De la ora 07:00, s-a emis un cod galben și autoritățile tot n-au știut., asta vă prezentam în articolul intitulat „Maramureșul a PARALIZAT!”.

Acum, la mai bine de 12:00 ore de la debutul ninsorilor și la mai bine de 4 ore de când precipitațiile s-au oprit, drumurile sunt tot într-o stare deplorabilă.

Tot azi ne-am pus întrebarea: „Mai trebuie să moară mulți oameni ca să conștientizeze cei responsabili că nu e o joacă să conduci un județ?” De ce am întrebat oare asta? Deoarece și azi au apărut accidentele ca ciupercile după ploaie.

Pe DN 1C, la Lăpuşel, în zona Două Veveriţe, două maşini au intrat în coliziune, rezultând două victime. La faţa locului intervin mai multe echipaje de poliţie, ambulanţa, SMURD.

La Şurdeşti, tot din cauza șoselei acoperite de zăpadă, un bărbat pierde controlul volanului şi ajunge cu maşina în şanţ.

Și suntem de acord, nici șoferii nu mai sunt ce au fost odată și nici iernile nu mai sunt ca mai de mult. Acum 30 de ani nici nu existau cauciucuri de vară și cauciucuri de iarnă, mergea Dacia 1310 pe orice condiții, însă vremurile s-au schimbat, la fel și conducătorii noștri.

Acum avem o administrație condusă de PNL și USR, care și-a dovedit din nou incompetența. Suntem și noi răi și am criticat faptul că nu s-a intervenit atunci când încă ningea în județ, dar acum, la 4 ore de la oprirea ninsorii de ce mai există drumuri acoperite cu zăpadă. Și nu doar așa, ci un strat consistent.

Cum se exprimă și în comentariile de pe rețelele de socializare: „Conducerea județului, mai precis „Radu Trufan și Ionel Bogdan știu administrație doar pe Facebook.”

Un alt comentariu de pe un grup dedicat șoferilor sună cam așa: „La 14.30 am coborât Mesteacănul… după care, cam asta a fost viteza în coloană, până în Baia Mare… 30…40km/h… ,,mulțumim” celor responsabili cu „întreținerea” drumurilor din județ, (veneam de către Dej, dar carosabilul era mai bun… dincolo de Mesteacăn)…”

Folosim tot un comentariu de pe Facebook pentru a trage și concluzia:

„Toti va plangeti. Iesiti la plimbare fără sa aveți un scop anume, după care denigrați tot ce mișcă.

1. Un sofer care are o masina echipata pt iarna, poate circula in conditii decente.

2. Nimeni nu poate sa curete drumul „la negru”, in conditiile in care ninge incontinuu.

3. Nu va convine nici una nici alta? Stati acasa!” – ne spune un șofer de pe grupul Radare Maramureș.

Și suntem de acord cu el, nimeni nu poate să țină drumul „la negru” dacă ninge în continuu, dar după 4 ore de când s-a oprit ninsoarea, credem că se poate face ceva mai mult.

Așadar, concluzia e clar: Administrația Județeană s-a făcut din nou de RUȘINE!

*imaginea atașată e de pe Gutin, realizată în jurul orei 22:00.