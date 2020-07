Nu testam nimic, nu stim nimic! Stam si ne uitam cum ne infectam! Ni se spune ca e posibil sa purtam masti in public, in aer liber? Poftim!? Bai, bai, STATULE, stai putin, populatia si-a facut treaba! A fost un partener de incredere cu tine, STATULE!! Tu ce-ai facut, STATULE!Ce ai facut? A promis Tataru ca va incepe o testate in masa, pe regiuni de dezvoltare ca sa stim care ne-am infectat, care ne-am imunizat, care am dezvoltat anticorpi… ne-a amenintat toata luna Mai ca incepe testarea! Suntem aproape in august, NIMIC! Am facut, in ultimele 24 de h, atentie, in plin dezastru, asa cum ni se comunica oficial, 7500 de teste, care nu ajuta doar stattistica, ajuta la salvarea de vieti! Suntem nebuni?! Din care, ATENTIE, putin peste 4000 le-ai facut tu, STATULE! Pai, bai , STATULE, de ce testezi atat de putin, bai, STATULE daca e groasa?! N-ai infrastructura? Minti! Ai! Uite, cand faci 20.000 de teste si raportezi, de fapt, fals, privatul, la cerere, face apraope jumate dintre testele pe care tu le raportezi, deci STATULE, per ansamblu ai capacitatea sa testezi, doar ca n-ai un cap sa coordonezi o astfel de actiune! Bai, STATULE! E pandemie, e groasa, suntem pe harta rosie! Uite ce ai de facut, ia tot aparatul bugetar si testeaza-l, baga companiile private in sedinta, pune jumate de bani pe masa si testeaza, ia companiile romanesti si testeaza-le! Testeaza masiv! Costa?! Ghinion! E pandemie mi-ai spus, BAGA TOTI BANII IN TESTARE! Inchide blocuri, cartiere, izoleaza, dar nu inchide tara, bai , STATULE PENTRU CA TU NU VREI SA FACI NIMIC! Si inca ceva, BAI STATULE! Nu-ti mai certa cetatenii, nu-ti mai pune propaganda televizata sa-i anatemizeze pe cei care pleaca la mare, munte sau oriunde pentru ca cetateanul asta, asa cum e el, a inteles ca e groasa si si-a tinut partea lui de promisiune! A stat in casa si te-a ascultat! E timpul sa ti-o tii si tu acum pe a ta! Asa ca STATULE, TESTEAZA, maine chiar va fi prea tarziu!

P.S Si, bai, STATULE, raspunde la telefon! I-ai dat DSP-ului puteri sporite prin lege, da, DSP-ului ala despre care MIN. SANATATII spunea ca e perfect deprofesionalizat, loc pt. sinecuristi si rude de politicieni! DSP CONDUCE Romania in PANDEMIE, Doar ca DSP nu raspunde la telefon, bai, STATULE!

Ionuţ Cristache