O veste tristă vine din Baia Mare, acolo unde o fetiță de doar câteva săptămâni a decedat. Familia acesteia acuză angajații Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.Constantin Opriş” Baia Mare de malpraxis.

„Mă numesc Teodora Mihaela și m-am născut la data de 10.04.2023, perfect sănătoasă cu o greutate de 3,2kg.

Dar în urma unor persoane incompetente care s-au ocupat de mine din ziua nașterii și timp de 10 zile, perioadă în care am fost diagnostica cu un virus(nu știu de care), cel mai probabil luat din spitalul județean din Baia Mare, in urma căruia am făcut pneumonie și ulterior un hamaton(probabil din recoltări de sânge) la nivelul caputului .

Pe data de 18.04 am fost lăsata acasă „sănătoasă” fara sa mai iau alte tratamente.

Tot pe aceasta dată mi-am cunoscut frățiorii și restul familiei, mă simțeam relativ bine , si am ajuns la 3.7kg.

In data de 02.05.2023 nu am reușit să ma trezesc, am plecat printre îngerii de unde va veghez cu ochișorii mei albaștrii si știu că părinții mei, mama Emilia Aurica Viman și tata Cosmin Viman m-au iubit enorm și știu că vor face tot ce este cu putință omenesc că toți cei care au greșit să fie trași la răspundere.” – arată părinții acesteia într-o postare pe rețelele de socializare!