Parlamentarul liberal Cristian Niculescu-Țâgârlaș a anunțat într-un mesaj pe rețelele de socializare că a fost ales să deschidă lista pentru Senat, la alegerile parlamentare. Pe aceeași listă se mai află și actualul manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, Alexandru Oros.

De asemenea, pe listele pentru Camera Deputaților se află actualul președinte al CJ Maramureș, Ionel Bogdan, alături de Felician Ciceu, mai precizează acesta.

ACTUALIZARE – PNL Maramureș

Și din partea PNL Maramureș a venit un comunicat oficial vizavi de listele aprobate pentru alegerile parlamentare, Biroul Politic Județean al PNL Maramureș stabilind echipa care va lupta pentru județ în Parlamentul României. Îl redăm integral mai jos:

Biroul Politic Județean al PNL Maramureș a validat candidaturile pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în această toamnă. Candidaturile vor fi transmise spre validare și Colegiului Director Județean și Comitetului de Coordonare Județean.

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș: „Am încredere în colegii mei, oameni sufletiști și profesioniști alături de care am urnit din loc județul. Au susținut prin toată dedicarea lor proiectele majore de dezvoltare pe care le-am gândit și pentru care am obținut finanțare, unele fiind realizate, altele în diverse etape de implementare. La rândul meu, mă bucur de încrederea și susținerea lor, fapt pentru care le sunt recunoscător.

Le mulțumesc din suflet pentru dăruirea, implicarea și sprijinul fără de care nu am fi putut să realizăm tot ceea ce am reușit în ultimii patru ani. Îi asigur că le voi onora încrederea, în continuare, făcând ceea ce știu cel mai bine: să lupt pentru mai binele maramureșenilor! Ne-am asumat că vom continua să muncim în interesul maramureșenilor și vom rămâne fideli misiunii noastre de a dezvolta Maramureșul, cu profesionalism și dedicare în Parlamentul României”.

Lista PNL Maramureș pentru Camera Deputaților și Senatul României este formată din oameni cu experiență, care au demonstrat că reprezintă cu demnitate și onoare maramureșenii.

Camera Deputaților:

1. Ionel Ovidiu Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș/președintele PNL Maramureș

2. Felician Ciceu, primarul comunei Dumbrăvița/prim-vicepreședinte PNL Maramureș

3. Ioan Călin Bota, deputat în funcție/vicepreședinte PNL Maramureș

4. Florin Alexandru Alexe, deputat în funcție/vicepreședinte PNL Maramureș

5. Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș

6. Anuța Enea-Bizău, primarul comunei Bogdan Vodă

7. Ioan Radu Coman, vicepreședinte PNL Maramureș

8. Florin Sebastian Șimon, președinte TNL Maramureș

9. Gabriel Bogdan Ștețco, administratorul public al județului/vicepreședinte PNL Maramureș

Senat:

1. Cristian Augustin Niculescu Țâgârlaș, senator în funcție/vicepreședinte PNL Maramureș

2. George Alexandru Oros, managerul Spitalului Județean de Urgență „Dr Constantin Opriș” Baia Mare

3. Anca Minodora Costin-Hendea, secretar de stat în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

4. Ioan Turcsin, primarul comunei Ruscova

Liberalii l-au desemnat pe Gabriel Ștețco șef de campanie, încredințându-i coordonarea echipei în campania electorală care precedă alegerile parlamentare.

Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș: „Dragi maramureșeni, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă asigur că voi continua să lupt pentru dezvoltarea Maramureșului, așa cum am făcut-o și până acum. Împreună cu colegii mei și cu susținerea dumneavoastră putem continua să construim un viitor mai bun pentru județul nostru! Totul pentru maramureșeni și pentru Maramureș!”.