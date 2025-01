La fel ca în anii precedenți, și pe parcursul anului 2024 preocuparea constantă a instituției a fost eficientizarea activităților și misiunilor destinate creșterii gradului de siguranță al cetățenilor, folosirea judicioasă a resurselor umane şi materiale aflate la dispoziţie în vederea participării la prevenirea şi combaterea criminalităţii, creşterea capacităţii de intervenţie în zona de responsabilitate și gestionarea optimă a tuturor situațiilor operative apărute.

În ceea ce privește misiunile executate în anul 2024, jandarmii maramureșeni au desfășurat peste 9000 de misiuni cu un număr însumat de peste 17.000 de jandarmi. Dintre acestea, peste 4.500 au fost misiuni independente, iar celelalte în sistem integrat.

Dintre misiunile executate independent, aproape 1.300 de misiuni au fost pe linia asigurării ordinii publice , cu aproximativ 200 misiuni mai multe decât în anul 2023. Pentru acestea au fost mobilizați aproape 9000 de jandarmi;

În mediul montan, s-au executat aproximativ 1.400 de misiuni cu un număr însumat de peste 3000 de jandarmi.

În cooperare cu Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș, au fost îndeplinite aproximativ 4.300 de misiuni de menținere a ordinii publice fiind constituite peste 6.600 de patrule în anul 2024 la nivelul județului Maramureș;

Au fost realizate aproximativ 90 de acțiuni de restabilire a ordinii publice, atât pentru aplanarea unor conflicte, cât și în intervenții de salvare- evacuare a unor personae cae au sufererit accidente ori au fost în dificultate în zonele montane. La alegerile care au avut loc în anul 2024, au fost mobilizați aproximativ 400 de jandarmi pentru fiecare tur de scrutin.

În ceea ce privește activitățile preventive, pentru prevenirea delicvenței juvenile și a violenței în școli s-au realizat aproximativ 260 de acțiuni cu aproximativ 15.000 de elevi. Totodată, am avut în responsabilitate și în anul 2024, un număr de 9 unități școlare unde am implementat măsurile specifice de ordine și siguranță publică.

În urma acțiunilor întreprinse s-au constatat peste 300 de fapte de natură penală, dintre care 100 de fapte constatate independent și peste 200 de fapte constatate cu poliția.

Jandarmeria Maramureș va continua să fie o prezență activă în spațiul public și în acest an, acționând conform atribuțiilor specifice pentru a oferi un cadru de siguranță și ordine publică cetățenilor.