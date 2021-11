Duminică, 31 octombrie, polițiștii din Șomcuta Mare, Secției 2 Bogdan Voda şi a Poliţiei oraşului Dragomireşti au efectuat acțiuni pe linie rutieră în vederea identificării și sancționării conducătorilor de autovehicule aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, pentru combaterea depăşirii regimului legal de viteză și pentru conștientizarea conducătorilor de autovehicule cu privire la necesitatea folosirii centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de siguranță omologate, inclusiv de minorii transportați în autovehicule.

În cadrul acțiunilor au fost verificate 55 de autovehicule și au fost legitimate 84 de persoane.

Pentru neregulile constatate în urma verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.340 de lei.

Ca măsură complementară a fost dispusă măsura reținerii a șapte permise de conducere și a unui certificat de înmatriculare.

Totodată, polițiștii au constatat o infracțiune prin aceea că, în jurul orei 18.00, a fost identificat în trafic un autoturism condus cu viteză excesivă pe D.J. 186 – Dragomireşti.

La volan a fost identificat un tânăr de 21 de ani din Sighetu Marmației.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că tânărul are dreptul de a conduce suspendat.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.