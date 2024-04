Duminică, 7 aprilie a.c., polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au derulat o acțiune în municipiul Baia Mare și în localitatea Satu Nou de Jos pe linia faptelor ilicite săvârșite în domeniul contrafacerii de mărfuri și a comercializării de articole vestimentare și cosmetice.

Polițiștii au verificat trei societăți comerciale și două persoane fizice care își desfășoară activitatea în acest domeniu, fiind constatate 16 infracțiuni care intră sub incidența Legii nr. 84 din 1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

În urma neregulilor constatate, polițiștii au indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor 77 de obiecte de îmbrăcăminte și truse de scule, unelte, susceptibile a fi contrafăcute. Valoarea obiectelor indisponibilizate este de aproximativ 13.500 de lei.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.