Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona localitati Strâmtura, jud. Maramures.

Apelantul a informat despre faptul ca un barbat de 50 ani, care locuieste in padurea din zona localității mai sus mentionate s-a taiat cu un topor la membrul inferior si solicita ajutor de urgenta.

Victima locuieste intr-o zona cu acces dificil astfel incat e nevoie de interventia salvamont.

La caz se deplaseaza echipajul de prim raspuns al SPJ Salvamont Maramures care va face jonctiunea in localitatea Strâmtura cu EPA Bogdan Voda si cu apelantul.

Salvatorii montani au ajuns la barbatul ranit impreuna cu echipajul EPA Bogdan Voda si i-au acordat primul ajutor.

Barbatul a fost stabilizat, preluat si transportat cu targa UT 2000 si ulterior cu autoutilitara din dotare pana la autospeciala SMURD venita in sprijin. Va fi transportat la UPU.

Actiune incheiata. Salvatorii montani se retrag la baza.