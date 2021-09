Piroș Security Arad a obținut primele puncte din acest sezon după victoria cu 4-0 acasă cu ACS Fotbal Feminin Baia Mare.

Formația din Baia Mare are multe jucătoare tinere, iar antrenorul Octavian Dragomir a recunoscut superioritatea arădencelor. „Un meci dificil pentru noi, cu un adversar de un nivel un pic superior. Jucătoarea egipteană, un mare aport în jocul echipei gazdă. O primă parte destul de echilibrată și diferența s-a făcut pe fondul unor greșeli individuale. În a doua parte, o prospețime mai mare a echipei gazdă. Avem 13 junioare în lot, astăzi au fost 6. Este o mare lipsă de experiență, de omogenitate, obiectivul este evitarea retrogradării”, a spus Octavian Dragomir.

Antrenorul băimărencelor a vorbit despre șansele lui Piroș de a intra în play-off. „Din ce am văzut până acum nu cred că Piroș va fi în primele 6, dar lucrurile pot evolua foarte mult pe parcurs. Apar iar semnele pandemice, nu știm câte echipe vor avea loturile complete. Din ce am văzut, Alexandria și celelalte echipe sunt superioare Aradului, din punctul meu de vedere. Consider că pot emite pretenții la fel ca anul trecut cu vreo 2, 3 jucătoare. Rămâne de văzut ce se întâmplă. Am văzut azi două plusuri, portarul (Maha) și Salva”.