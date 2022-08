În noaptea de luni spre marţi, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.N. 18.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 51 de ani din Moisei, aflat la volanul unui autoturism, având direcția de deplasare către orașul Borșa, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 47 de ani din Borșa.

În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a unui minor de 14 ani, care a fost transportat la spitalul din Borșa în vederea acordării de îngrijiri medicale. Acesta nu a rămas internat la spital sub supraveghere medicală.

După producerea impactului, bărbatul de 51 de ani a părăsit locul producerii evenimentului, fără încuviințarea polițiștilor, abandonând autoturismul în curtea unui magazin, la o distanţă de aproximativ 2 km, după care s-a întors la faţa locului.

Conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, rezultatul fiind zero în cazul bărbatului de 47 de ani, dar în celălalt caz, etilotestul a indicat o valoare de 0.63 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei din sânge.

Polițiștii efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Luni, 22 august, la ora 20.30, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin apel 112 de către un tânăr de 26 de ani din Poienile de Sub Munte cu privire la faptul că a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar în urma acestui accident, proprietarul autoturismului pe care l-a avariat i-a reținut mașina, pe motiv că dacă nu-i plătește avariile produse, nu-l lasă să-și ia mașina de la locul producerii accidentului.

La fața locului și din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că, în jurul orei 17.00, în timp ce tânărul de 26 de ani se afla la volanul unui autoturism, condus pe D.J. 187, Poienile de Sub Munte, având direcția de deplasare spre centrul comunei, a intrat în coliziune directă cu un alt autoturism, care se afla parcat în afara părții carosabile, pe partea opusă direcției de mers, rezultând astfel pagube materiale ale celor două autoturisme.

Din cauza faptului că tânărul de 26 de ani ar fi prezentat un comportament suspect, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu analizatorul de droguri, rezultatul fiind pozitiv.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul aflată sub influența alcoolului sau a altor substanțe.