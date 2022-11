La ora 19.00, polițiștii din Târgu Lăpuș au intervenit la un accident rutier produs pe raza localității Dămăcușeni.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar la volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 32 de ani din Rogoz, care a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0.99 mg/l alcool in aerul expirat.

Șoferul a fost condus la Spitalul orașului Târgu Lăpuș, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La ora 22.20, polițiștii din cadrul Secţiei 2 Bogdan Vodă, au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, despre faptul că, în comuna Ieud, pe D.J.186C, s-a produs un accident rutier.

La fața locului, polițiștii au identificat un autoturism răsturnat pe plafon, însă în auto nu se afla nici o persoană.

Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că la volanul autoturismului, în timpul producerii accidentului rutier, se afla un bărbat de 43 de ani din Ieud.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost transportat la Centrul de Permanenţă Dragomireşti pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea determinării concentraţiei de alcool pur în sânge.

În urma evenimentului rutier nu au existat victime omeneşti ci doar pagube materiale.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.