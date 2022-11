Luni, 07 noiembrie, la ora 17.49, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au intervenit la un accident rutier produs pe strada Europa din municipiu.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus dinspre Mocira înspre bulevardul Unirii, de către un bărbat de 46 de ani din Baia Mare, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat de 48 de ani din Seini.

În urma impactului a rezultat doar pagube material.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero în cazul bărbatului din Seini, iar în cazul băimăreanului, rezultatul testării a fost de 1,16 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgentă „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibației alcoolice în sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tot luni, 7 noiembrie, la ora 13.30, polițiștii Postului de Poliție Vadu Izei, au intervenit la un accident rutier soldat cu pagube materiale pe strada Bujurgău din comună.

La fața locului, a fost identificat un bărbat de 69 de ani, care s-ar fi aflat la volanul autoturismului în momentul accidentului rutier.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,46 mg/l alcool în aerul expirat. Șoferul a fost condus la spitalul din Sighetu Marmaţiei, unde i-au fost prelevate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.