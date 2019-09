Încă o maşină a ajuns în şanţ în zona trecerii la nivel cu calea ferată de la Hideaga. Evenimentul s-a petrecut azi-noapte, după ce cu câteva zile în urmă tot acolo s-a mai răsturnat un autoturism.Şoferii sunt nemulţumiţi de zona respectivă, ca fiind nesigură, şi solicită un sens giratoriu.

„Sens giratoriu! Cel care are competența și poate îl rog să rezolve problema sensului giratoriu,ar salva viața multora,este extraordinar de prost presemnalizarea și semnalizată intersecția in special la intrarea dinspre Baia Mare, derutează intrarea spre Hideaga și când realizează direcția greșită ajung in șanț sau pe acostamentul caii ferate! Vă rugăm un sens giratoriu,mulțumim!”, solicită pe pagini de socializare şoferii.

foto facebook / Radare Maramures