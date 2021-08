În noaptea de duminică spre luni, la ora 03.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier produs pe strada Bogdan Vodă din municipiu, intersecția cu sens giratoriu din dreptul Detașamentului de Pompieri.

La fața locului, polițiștii au identificat conducătorii auto de 21 respectiv 34 de ani, a două autoturisme care au intrat în coliziune.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero în cazul tânărului de 21 de ani și de 0.64 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul celuilalt conducător auto.

Bărbatul de 34 de ani, a fost condus la Spitalul Sighetu Marmației unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.