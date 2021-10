Accidentul a avut loc în jurul orei 5 dimineața. În urma impactului, două persoane au fost rănite. Este vorba de șoferița în vârstă de 79 de ani și un bărbat de 73 de ani. De asemenea, bucăți din rondul de piatră au fost împrăștiate pe șosea, așa cum reiese din imaginile obținute de reporterul Observator Iulia Pop.

Potrivit IPJ Timiș, ”o femeie în vârstă de 79 de ani a condus un autoturism pe strada principală din localitatea Mosnita Noua, dinspre strada Holdei, iar la un moment dat la intersectia cu strada Granei, in sensul giratoriu, a intrat in coliziune cu rondul care delimiteaza interiorul sensului giratoriu. In urma impactului au rezultat doua victime, respectiv femeia in varsta de 79 de ani, si un pasager in varsta de 73 de ani”.

În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.