În seara de joi, 20 iunie, polițiștii rutieri din Baia Mare au intervenit la un accident rutier pe strada Barajului.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 32 de ani, aflat la volanul unui autoturism, când a ajuns la intersecția străzii 8 Martie cu strada Turnătorilor, a surprins și accidentat un tânăr de 27 de ani, care se afla în calitate de pieton. În urma impactului, tânărul a suferit leziuni corporale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Ambelor persoane implicate le-au fost recoltate mostre biologice de sânge.

Victima a rămas internată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Sub coordonarea procurorului, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.