Aseară, 18 septembrie, la ora 20.20, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Gheorghe Șincai din municipiu.

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că, în timp ce un bărbat de 23 de ani din Lăpuș, conducea un autoturism cu permisul de conducere reținut, dinspre Centrul Vechi, înspre strada Culturii, a ajuns în apropierea semaforului electric din proximitatea Primăriei Municipiului Baia Mare, nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, condus de către un bărbat de 25 de ani din Baia Mare și a intrat în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier a rezultat doar pagube materiale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero în cazul bărbatului de 25 de ani, iar în cazul bărbatului de 23 de ani, rezultatul a fost de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Județean de Urgentă Baia Mare, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.