Luni, 28 februarie, în intervalul orar 11.00-17.30, polițiștii maramureșeni au identificat patru bărbați care conduceau autovehicule în timp ce au comis infracțiuni rutiere.

Trei dintre conducătorii auto sunt maramureșeni cu vârste cuprinse între 40 și 63 de ani, iar unul are 39 de ani este din Bistrița-Năsăud.

Unul dintre bărbați a condus pe D.J. 184A Dumbrăvița, iar la intersecția cu D.C. 23a fost oprit de polițiștii, care au constatat că nu deține permis de conducere, în timp ce bistrițeanul a condus cu permisul de conducere suspendat.

Ceilalți doi bărbați au condus în timp ce se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În cazul acestora, aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat respectiv 1,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care au fost transportați la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Conducătorul auto cu cea mai mare alcoolemie a fost implicat și într-un accident rutier soldat cu pagube materiale pe strada Făgetului din Vișeu de Sus.

În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul comiterii de infracțiuni la regimul rutier.