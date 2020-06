Azi noapte, poliţiştii din Vişeu de Jos au intervenit pe D.N. 18, pe raza localităţii, la un accident de circulaţie soldat cu o victimă.

La faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 59 de ani, din Vişeu de Sus, în timp ce conducea un autoturism din direcţia Vișeu de Jos spre Vișeu de Sus, pe fondul nepăstrării distanței laterale față de autoutilitara care circula din sens opus, s-a lovit de partea dreapta față a acesteia. Autovehiculul era condus regulamentar de un bărbat de 46 de ani din Sighetu Marmaţiei.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero în cazul bărbatului de 46 de ani și 1.76 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 59 de ani. Acesta din urmă a fost condus la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului autoutilitarei, care a fost transportat de un echipaj SMURD, la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.